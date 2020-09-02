今年全台唯一搶孤活動「恆春豎孤棚」2日晚間熱鬧登場，雖受疫情影響規模變小，但魅力不減，仍吸引數千人到場觀戰。（謝佳潾攝）

今年全台唯一搶孤活動「恆春豎孤棚」2日晚間熱鬧登場，雖受疫情影響規模變小，但魅力不減，仍吸引數千人到場觀戰。（謝佳潾攝）

今年全台唯一搶孤活動「恆春豎孤棚」2日晚間熱鬧登場，雖受疫情影響規模變小，但魅力不減，仍吸引數千人到場觀戰。（謝佳潾攝）

今年全台唯一搶孤活動「恆春豎孤棚」2日晚間熱鬧登場，雖受疫情影響規模變小，但魅力不減，仍吸引數千人到場觀戰。（謝佳潾攝）

今年全台唯一搶孤活動「恆春豎孤棚」2日晚間熱鬧登場，雖受疫情影響規模變小，但魅力不減，仍吸引數千人到場觀戰。（謝佳潾攝）

今年全台唯一搶孤活動「恆春豎孤棚」2日晚間熱鬧登場，雖受疫情影響規模變小，但魅力不減，仍吸引數千人到場觀戰，20支來自各地的菁英隊伍奮力爭冠搶30萬獎金，戰況刺激不已，加上有金曲天后詹雅雯助陣，場面熱鬧非凡。

恆春代理鎮長許重慶指出，「恆春豎孤棚」是許多人每年必參加的活動，孤棚柱上的牛油已然成為整場比賽最困難的關卡，厚重的牛油既防水又滑溜，增加了選手攻頂的困難度，選手通常採取兩段式作戰，

他說，第一階段由隊員先刮掉孤柱表面牛油，第二階段再以疊羅漢方式往上爬，搶奪孤棚頂的旗子，過程緊張刺激，每一動都讓現場民眾目不轉睛。

此外，活動現場也準備了5000份農特產品試吃，有當季新鮮的火龍果及恆春盛產的黑豆茶，讓民眾享用，活動開始就有許多民眾排隊爭先品嘗屏東在地美味，現場的模彩活動也在舞台區熱鬧展開，大家有玩、有吃又有拿。同時，現場還播放首支恆春專屬的MV，是由恆春出身的歌手王中平主唱，特別具有意義。

而晚會最受期待之一的「搶孤品」，是由屏東縣長潘孟安、恆春代理鎮長許重慶與新科鎮長陳文弘等人一起發送，舞台下的民眾各個身手敏捷，希望可以搶到更多的孤品，恆春鎮公所也準備了超過4000份孤品，讓所有民眾滿載平安而歸。

(中時 )