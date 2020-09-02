新冠肺炎疫情在全球延燒，民眾也不敢掉以輕心，在搭乘大眾運輸時也需配戴口罩。目前買口罩的通路多，民眾仍可到藥局購買實名制口罩，也可至實體通路購買或透過網路平台搶購。不過，有名藥師卻發文表示，自己每天看到網路上，不少聲音質疑藥師販售的口罩有問題，這也讓他決定出面揭開真相，貼文發出後網友紛紛淚喊「辛苦您了！」。

原PO在臉書社團《口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流 口罩公社》上表示，自己是一名社區藥局的藥師，最近每天在網路上看到不少聲音質疑，藥師販售的口罩有問題，他也列出諸多觀點回應，讓大家了解事情的真相。首先對於實名制口罩的問題，他表示，有人說實名制的口罩好，反之也有人說差，其實這沒有對錯，「因為你們領到的都是運氣口罩，勤勞點的藥師分裝口罩時會先把瑕疵口罩挑起，不會販售給民眾。」不過他也表示，再勤勞的藥師，也會被勞累、疲倦打敗，所以「失誤難免，也就會讓民眾領到了瑕疵口罩。」

至於這些瑕疵口罩該如何處理，他表示，「我們會拿個箱子丟一邊，政府跟我們說以後會統一回收。」但幾個月下來已累積好幾箱了。原PO也補充表示，自從6/1自由買賣口罩後，口罩工廠若出貨給賣場、超商、藥局等任何一家公司，若口罩有瑕疵、短缺，以上任何一個單位(除了政府部門外)都會要求退換貨、扣款等等，所以就會出現有些「國家隊」廠商，把良率比較高的生產線，有鋼印的生產線，留給自費自由買賣的市場使用。

他也呼籲，不要一竿子打翻所有的國家隊、所有的藥局藥師。沒有這些國家隊、這些藥師就沒有台灣今天防疫的穩定、民心的穩定，賣口罩只是一時，他更說「我賣的是我的專業，民眾的信任，才是長久。」

真相曝光後，大批網友也紛紛淚喊，「你講的真實在！辛苦了！感謝把內幕說出」、「謝謝你們，還好有你們站在第一線把關，藥師們辛苦了」、「感謝有你們 才能讓我們領到口罩」、「謝謝您~這麼多個月來，不辭辛勞協助口罩的販售。」、「藥師辛苦了！你們都是默默耕耘的國家英雄，感恩有你們。」

(中時新聞網)