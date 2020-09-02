中央氣象局指出，明（3）日受到低壓帶影響，全台各地都容易下雨，白天各地山區及平地都會有短暫陣雨或雷雨。另外，海神颱風將快速增強，有機會達強颱等級，並持續往日本移動。

氣象局臉書上表示，明各地都受低壓帶影響容易下雨，清晨南部、中部以北都開始下雨，白天起降雨範圍擴大到各地平地、山區，容易有局部較大雨勢，晚上雨勢會逐漸趨緩，但西半部、東北部仍有局部降雨。

氣象局說明，溫度方面，各地高溫約32到34度，北臺灣加上有微弱東北風吹下來，高溫下降幅度較多。而周末各地轉多雲到晴，午後雷陣雨會由周六的南部、東南部地區及其他山區縮小至周日的花東地區及中南部山區，周六上半天大台北及東北部仍有局部短暫陣雨。

天氣風險公司總經理彭啟明表示，周四周五有低壓帶影響，影響全台容易下雨，注意偶陣雨天氣，周末海神增強往日本，台灣轉北風、天氣穩定，下周一周二吹南風，又會開始是多雨天氣。另外，雖然海神颱風持續增強，但與梅莎颱風兩者距離遠，因此沒有藤原效應的機會。

【 兩分鐘報天氣 】明起低壓帶逐步影響 🔹 周四五較不穩定 偶陣雨 🔹 🔹 海神颱風增強將往日本 🔹 🔸 周末偏北風南下 轉趨穩定 🔸 詳細天氣 趕快來看博士怎麼說! ... 由天氣風險 WeatherRisk 發佈於 2020年9月2日 星期三

(中時新聞網)