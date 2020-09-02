樂天桃猿隊今（2）日掃除昨天大敗的陰影，以10比3擊退富邦悍將，中止富邦最近的3連勝。猿隊火力凌駕對手，其中「酒窩大炮」朱育賢生涯出賽500場，前3打席敲出2支安打，包括本季第20支全壘打，而這一轟剛好也是其本季第100支安打，連續4個球季百安達陣，手感相當不錯。

富邦除了火力略遜，也輸在自亂陣腳，尤其4局下刻意縮小內野守備，一壘手范國宸卻漏掉一個平凡的滾地球，這次關鍵失誤引發連鎖效應，讓洋投羅力一口氣丟掉7分非自責分，苦吞4連敗，今年的戰績掉到4勝8敗，而自責分率4.77不算太離譜，卻無法反映在戰績上。

桃猿隊朱育賢揮出第20支全壘打，也是本季第100安。（陳麒全攝）

羅力失9分吞敗，其中只有2分責失。（陳麒全攝）

若與羅力相比，桃猿隊的霸能就幸運得多，今天先發7局失3分拿下勝投，戰績9勝4敗，自責分率4.66，賽後也獲選單場MVP。霸能對戰富邦明顯佔有優勢。最近5場交手能雖亦曾大量失分，但靠著打線幫忙，還是取得4連勝。尤其是最近幾戰他至少都能投完7局，不但降低猿隊牛棚的負擔，也讓自己增加一些勝投機會，今年對富邦戰績5勝1敗，堪稱運氣、實力兼具。

富邦悍將范國宸（右）奮力滑進三壘。（陳麒全攝）

桃猿隊總教練曾豪駒表示，越來越接近洋將登錄大限，威拉諾昨晚慘敗，今天已下二軍調整，尼寇力本周可能重返一軍先發。曾總又說，威拉諾球速還在，前幾場先發也還能吃局數，但表現起伏太大。尼寇力則是球速比季初下滑，速球剩138至140公里不甚理想，但控球有好轉。

富邦悍將李宗賢（中）未接到球，讓樂天桃猿林立安全上二壘後，又跑向三壘。（陳麒全攝）

此外，新洋投曼恩今於二軍登板，先發4局飆8K、無失分。均速約143至145公里，曾豪駒認為整體尚稱理想，下周或許就排先發，進行最後測試。

(中時 )