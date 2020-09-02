有「新疆維納斯」之稱的大陸女星古力娜扎，五官精緻、身材姣好，和迪麗熱巴、佟麗婭、麥迪娜被封為「新疆四美」，日前她在社群網站曬出淡妝近照，整個人卻消瘦許多，甚至被質疑女神崩壞，而今（2日）她就不忍了，簡短用12字反擊酸民。

古力娜扎日前在Instagram分享近照，只見她戴著黑色漁夫帽，穿著黑色透膚上衣搭配黑色短褲，纖細身材一覽無遺，而古力娜扎臉上只化淡妝，肌膚看來雖然依舊光滑白晰，但藏不住黑眼圈，氣色似乎有點憔悴，也有人認為她「瘦到脫相」，引發網友熱議。

古力娜扎發文反擊酸民。（圖／翻攝自古力娜扎IG）

古力娜扎2日便於IG發文：「閉麥OK！不喜歡拉倒，誰沒求著...」，隨文附上一張湯姆貓攤手的卡通圖片，上面寫著：「平平淡淡才是真」，似乎在回應外界對她的評論，無奈之情溢於言表。

雖然古力娜扎IG貼文關掉評論功能，但不少網友在陸網相關新聞底下留言力挺她「瘦了會被罵，胖了也會被罵，女生怎麽這麽難」、「你可以評論 她可以懟啊雙向自由」、「姐姐真的很好看，是我喜歡的顏，不喜歡就不要去看，互相尊重就好」、「娜扎姐霸氣！！就該這麽懟！自己的生活不需要他人指指點點！」

(中時新聞網)