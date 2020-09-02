今年是對日抗戰勝利75周年，大陸1日舉行一場《口述抗戰》出版座談會，據新華社報導內容，該書籍與座談會內容，對國軍在對日抗戰的貢獻隻字未提，稱「中國共產黨以自己堅強的意志、卓絕的領導和巨大的犧牲，始終戰鬥在中國抗戰最前線，是全民族抗戰的中流砥柱」，稱該書「生動鮮活再現了中國共產黨領導中國軍民進行抗戰的艱難而輝煌的歷史」。

新華社報導，為紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利75週年，銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來，「紀念中國人民抗日戰爭勝利75週年暨《口述抗戰》出版座談會」，1日在中央黨史和文獻研究院舉行。

中央黨史和文獻研究院副院長魏海生出席會議時表示，中國抗日戰爭取得勝利的關鍵是中國共產黨在抗日戰爭中的中流砥柱作用。偉大的抗戰精神是永遠激勵中國人民克服一切艱難險阻、為實現中華民族偉大復興而奮鬥的強大精神動力。貫徹落實好習近平總書記重要講話精神，做好抗日戰爭史料的徵集整理和研究工作，是中央黨史和文獻研究院的職責，也是義不容辭的責任。

過去認知的對日「八年抗戰」，大陸已全面改口為「十四年抗戰」，報導指，與會者認為，在長達14年的中國抗日戰爭中，中國共產黨首先擎起抗戰的偉大旗幟，與日本侵略者進行了艱苦卓絕的鬥爭；作為中國抗日民族統一戰線的積極倡導、推動者和領導者，為全民族抗戰局面的形成做出了巨大貢獻。

報導還稱，中國共產黨以自己堅強的意志、卓絕的領導和巨大的犧牲，始終戰斗在中國抗戰最前線，是全民族抗戰的中流砥柱，為中國抗日戰爭和世界反法西斯戰爭的勝利做出了巨大貢獻，在中華民族發展史上樹起了一座不朽的豐碑。

報導稱，出版《口述抗戰》一書，從親歷者的角度，生動鮮活再現了中國共產黨領導中國軍民進行抗戰的艱難而輝煌的歷史，以大量史料回答了中國抗日戰爭的偉大意義、中國抗日戰爭在世界反法西斯戰爭中的重要地位、中國共產黨的中流砥柱作用是中國抗日戰爭勝利的關鍵等重大問題，對推進全黨學習黨史、弘揚偉大抗戰精神、繼承和發揚革命傳統具有重要意義。

《口述抗戰》一書共六冊，收入回憶抗日戰爭文章240多篇，約300萬字，已由中共黨史出版社出版。

今年3月過世的前行政院長郝柏村，曾在2014年7月7日訪問北京，並參觀中國人民抗戰爭紀念館、盧溝橋，當時正值抗日戰爭爆發77周年紀念。郝柏村在參觀紀念館時，對解說員「再教育」；強調「八年抗日戰爭是蔣委員長領導的」，並4度要求解說員出示「共赴國難宣言」，以還原歷史真相。

(旺報 )