第二次世界大戰結束於75年前，但並非所有國家都在同一天進行紀念。1945年9月2日，是日本正式向盟國投降的日子，儀式舉行在東京灣裡停泊的密蘇里號戰艦，那一天，正式簽署了結束血腥戰鬥的文件。

美聯社發表了一篇關於日本投降的5件事，以紀念這個重要日子。

問題1：什麼是VJ DAY？

「對日抗戰勝利日」(Victory over Japan Day)的縮寫，美國其他在亞洲的盟友們特別在乎這個日子，日本對亞洲各地發動侵略，帶來暴行和壓迫，主要是中國、韓國，以及東南亞。各國的VJ DAY都不同，英國、澳大利亞、荷蘭和韓國將VJ DAY定在8月15日；美國定在9月2日，而菲律賓、中國和俄羅斯，則是定於9月3日。

問題2：為什麼有不同的日期？

8月15日是日本天皇以廣播公開向他的臣民宣布投降，那天之後，日本侵略軍紛紛放下武器。而正式簽署投降文件是在9月2日，這一天相當重重，對許多亞洲國家與地區而言，等於是終結了日本長達近半個世紀的侵略與壓迫。

各國出於政治和歷史原因，標記了不同的日期。中國將9月3日定為新的正式歷史紀念日，稱為軍人節。菲律賓也訂在 9月3日，那一天是日本大將山下奉文的投降日。

問題3：1945年8月15日，日本天皇說了什麼？

1945年8月15日中午，日本裕仁天皇在廣播中向他的臣民表示，因為受到殘酷炸彈的壓迫，戰爭已無法再持續，日本將 接受同盟國提出的波茲坦宣言，無條件投降。

嚴格來說，天皇並不是在8月15日向日本臣民廣播，他的廣播聲明是前一天，也就是8月14日秘密預錄的，主要是安全理由，當時仍有日本高級軍官仍堅持繼續戰爭。皇宮官員保護這份錄音檔，以防軍官衝進宮殿偷走。那份錄音是大多數日本人首次聽到天皇的聲音，由於聲音質量差，天皇聲音又低沉，許多日本人其實聽不清楚。

8月15日，裕仁天皇對臣民廣播投降，日本人拜伏著聽這段廣播。(圖/美聯社)

問題4：1945年9月2月的投降儀式過程如何？

日本投降儀式主要是由盟軍最高司令道格拉斯·麥克阿瑟（Douglas MacArthur）規畫，他不滿德國投降的過程在普通的辦公廳進行，認為應該要在美國戰艦上才足夠氣派。並且他還在托人帶了一張1854年的美國國旗，因為在那一年，美國海軍準將馬修·佩里（Matthew Perry）與日本簽署了一項通商條約，打通並開放了日本這個封建保守國家，麥克阿瑟認為，這是第2次美國打醒日本的儀式。

日本投降代表是外交大臣重光葵，和陸軍大將梅津美治郎，這兩人後來都在被判犯有戰爭罪。

而盟軍代表團就很多了，有40個國家代表前來參與，不過在降書上簽字的是9國代表，包括中國、英國、法國，澳大利亞、加拿大、荷蘭、紐西蘭與蘇聯。美國代表是太平洋艦隊總司令切斯特·尼米茲（Chester Nimitz）。

問題5：日本投降之後，是什麼處境

日本投降，標示著必須停止一切軍事行動，釋放戰俘和其他被囚禁的人，並遵守同盟國所訂之其他條款。之後，日本失去一切國家主權，由美國長達7年管理，一直持續到1952年4月29日，《舊金山和平條約》生效後，日本才得以重返國際社會。此後，日本已成為美國在國防和其他領域的主要盟友。

自1954年以來，日本花費了數百億美元的發展援助，最初是作為戰爭補償。之後20年，日本才逐漸與一些戰時的亞洲敵人恢復外交關係，直到1965年，日本才與韓國建交；1972年與中國大陸建交。由於領土爭端，日本尚未與俄羅斯簽署和平條約。另外，日本並未與北韓建立外交關係。

(中時新聞網)