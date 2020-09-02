印尼國會提案修改中央銀行法，其中包括給予部長級官員在貨幣政策會議的投票權，投資人憂心此舉可能損害印尼央行的獨立性，引發印尼盾匯會大跌。

印尼盾兌美元2日收盤重跌1.18％，報14,745印尼盾兌1美元。

印尼專家小組31日向國會提交修改中央銀行法的提案，內容包括賦予各部會部長在貨幣政策會議的投票權，同時將印尼央行的職責擴大至支撐經濟成長與就業。印尼央行目前的職責是維持貨幣穩定。

專家小組的建言出爐後，印尼盾匯價應聲下挫，2日跌勢又進一步加重，凸顯投資人憂心修法可能削弱印尼央行的獨立性。

野村東協首席經濟學家帕拉修里斯（Euben Paracuelles）表示，提案欲建立由財長領導的貨幣委員會，這點極不尋常，且不符合貨幣政策的最佳制定方式。

帕拉修里斯在美國財經網站CNBC《Squawk Box Asia》節目指出，投資人或許認為這是一項重大議題，可能引發資本流動問題，讓印尼盾進一步承受壓力。

印尼總統佐克威（Joko Widodo）被問道中央銀行法修改提案時表示，印尼央行將維持一貫的獨立性。

在專家小組31日提出提案之前，印尼盾已是是2020年來表現最差的亞幣之一，原因之一是印尼政府為了對抗新冠肺炎疫情導致支出大增，而印尼央行協助為政府赤字提供融資，投資人對此感到憂心。

依據印尼央行與財政部達成的協議，印尼央行將購買價值397.6兆印尼盾（約271億美元）的政府公債，而且央行已準備好額外購買177兆印尼盾（約122億美元）的債務。

花旗研究（Citi Research）經濟學家阿曼（Helmi Arman）指出，儘管國會不會通過所有提案建議，但印尼央行的獨立性可能會被削弱。

(工商 )