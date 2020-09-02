美國勞工部週二（1日）發布報告指出，受勞動力急遽下滑與人口老化等因素影響，未來10年美國就業成長將大幅放緩，其年成長率預估僅有0.4％，遠低於過去10年的1.3％年增率。

報告顯示，2020年到2029年的10年期間，美國就業市場預計將淨增600萬個工作機會，換算成年增率只有0.4％，大幅低於2009年到2019年的1.3％年增率。

美國經濟自2009年中開始擺脫金融危機邁向復甦，之後到2019年的10年期間，創下美國史上最長經濟擴張期。直到今年2月該擴張才畫下句點。

勞工部指出，這項預測並不包含新冠肺炎疫情對經濟造成的衝擊。該疫情已讓美國損失逾2,500萬個工作機會，之後在美國政府開始放寬防疫限制，就業市場才逐漸回溫。

儘管如此，數據顯示到7月底仍有1,630萬名勞工處於失業困境，較疫情爆發前多出近1,100萬人。

該部門還補充，新冠病毒可能將對經濟「造成新的結構改變」，因此未來進行就業預測報告，將會把該因素納入其中。

(工商 )