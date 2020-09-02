繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）2日發布基於Ampere 架構的新一代顯卡(GPU)新品發表會，包括]RTX 3070、RTX 3080，以及最頂級規格的RTX 3090，但都採用南韓科技大廠三星電子的8奈米製程，而非長時間合作的夥伴、全球晶圓代工龍頭台積電的7奈米製程。

三星8奈米製程是在進入7奈米製程EUV技術之前先試試水溫，但台積電搶先進入7奈米製程領域，並取得許多客戶青睞，短短1、2年遭到台積電超車，台積電也藉此穩固超過5成的高市占率。然而，AMD去年採用7 奈米製程，遭到NVIDIA嘲諷效能遠不如該公司所使用的12 奈米製程產品。

據科技新報報導，就目前市況來看，NVIDIA仍不願導入台積電7奈米製程的原因，可能還是與價格有關，加上三星目前產能還有空缺，能以台積電的價格6折來搶單。這次RTX 30 系列產品採用的則是美光記憶體，而非三星。市場預測，NVIDIA專攻資料中心的產品可能還是會委由台積電製程。

NVIDIA在大客戶積極下單台積電先進製程，導致無論是7奈米、5奈米產能都滿載至年底，甚至在明年上半年營運動能可期的狀況下，NVIDIA想搶進排程恐有難度，所以這時間點採用三星8奈米製程，可能是最佳方案。

(中時新聞網)