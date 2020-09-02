世界第一大雷射廠商德國創浦，今(2日)與工研院、機械公會，舉行三方合作意向書（MOU）簽約儀式。藉由德商領先的高階雷射源產品，去結合工研院深耕多年的高功率或精微雷射加工製程，要在南台灣打造半導體與電子產業專用的高階雷射源及設備生產基地。

機械公會、德國創浦集團與工研院打造的先進雷射應用服務中心，預計年底設立。主要是由創浦提供最先進的高階雷射源，搭配國產客製化的大銀微平台與工研院的製程光路模組，提供設備廠商快速測試打樣的機會。

身兼工研院南分院執行長的吳誠文說明，雷射源可用於鑽孔、切割，現在機板設備鑽孔要求越來越細，不用雷射根本無法使用。透過創浦的高階精微加工雷射源，由工研院依據製程需求客製開發光學與控制模組進行系統整合，完成後可以迅速移機到客戶端進行生產測試。

經濟部長王美花清楚點出這個合作案有三個重大意義，首先，現在半導體有一個革命性製程發展EUV (極紫外光)，德國創浦集團是艾司摩爾(ASML)EUV設備雷射源的供應夥伴，在雷射源及工具機的產值皆為全球前三，創浦加入可說為台產業帶來一個非常大的盟友。

其次創浦帶來先進技術、機械公會帶來客戶，工研院有系統整合的能力，三者能強化台南雷射聚落的發展，第三個意義是在半導體後段封裝製程當中，如何盡可能不損壞晶粒，完成晶圓切割，雷射源的好壞將直接影響加工品質。但是高階雷射源設備成本很高，廠商財務負擔大，而且如果要測試開發需要國外原廠配合，往往因為與國外廠商一來一往當中喪失商機。現在，這個中心可以讓有需要導入高階雷射源的業者，可以到這裡打樣測試，縮短距離。

加入這項合作的機械公會理事長柯拔希說，說雷射技術可應用於量測、檢測、切割、焊接和各式精微加工應用等，無論是對品質可控的要求、對先進加工和生產效率的需求，還是最終構建成人機互動的智能工廠，對我國機械產業長遠發展非常重要。他期許未來三方合作可減少各公司重複投資，並提升技術研發效率。

(中時 )