京城銀(2809) 於今(2)日公告2020年8月單月自結稅前盈餘為4.86億元，每股稅前盈餘0.43元，累計今(2020)年1至8月稅前獲利達35億元，稅前每股盈餘達3.12元，稅後EPS2.68元

。京城銀表示，將持續耕耘利基型客戶，以及受惠於美元利率可望維持低檔，對銀行淨利差應能有正面的助益，進而戮力維持優於同業的利差水準。

京城銀表示，台灣控管疫情良好，但國際疫情依舊延燒，不能掉以輕心，本行始終以審慎的態度面對經濟情勢變化，積極強化全行財務結構，截至2020年8月底止，全行逾期放款比率0.01％、逾期放款覆蓋率11,165.66％、全體放款覆蓋率1.50％，維持一貫的高資產品質表現。

展望第三季，從央行最新公布第二季數據來看，國銀存放款平均利率分別為0.44％和1.66％，雙雙創下歷史新低紀錄，存放款利差縮小至1.22個百分點，創近12年最小紀錄，主要反應央行於3月降息1碼及低利紓困貸款的影響。由於國際疫情尚未止歇，政府也將再推紓困3.0，預期國銀整體Q3存放利差不易出現明顯回升，然而京城銀將持續耕耘利基型客戶，以及受惠於美元利率可望維持低檔，對銀行淨利差應能有正面的助益，進而維持優於同業的利差水準。

此外，京城銀行指出，該行傑出的表現亦受到外界肯定，由台灣大學金融中心與台灣金融教育協會共同主辦『2019我國銀行競爭力評比』，一舉拿下最佳銀行獎、最佳財務經營績效獎、最佳償債能力獎、最佳經營能力獎、最佳獲利能力獎，顯示該行長期穩健經營下，亦替股東創造豐厚的價值。

(工商 )