為鼓勵設籍南區國稅局轄區之納稅義務人，自行透過網路或採用稅額試算完成108年度綜合所得稅結算申報，及以行動支付APP完成繳稅，該局於今(2)日，舉辦「五月來報稅 好康報你知」報稅抽獎活動，兩大獎項皆落在台南市申報者身上，南市南區申報人獲得商品券五萬元，另一項頭獎一萬元商品券也由南市永康區市民獲得。

在三名公證人見証下，該局以電腦隨機方式抽出10個獎項，總計有998名幸運者，全部的中獎者名單，已全部公布於南區國稅局的官網上，該局除恭喜得獎的民眾外，也提醒中獎人，中獎通知單將以掛號郵件寄送，請中獎人依通知單上所載注意事項內容，至指定分局或稽徵所領取商品券。

「五月來報稅 好康報你知」報稅抽獎活動，分兩批抽獎，首批頭獎是自行透過網路或採用稅額試算完成108年度綜合所得稅結算申報，最大獎為頭獎是商品券50,000元由杜Ｏ文獲得，戶籍為臺南市南區、貳獎各為商品券20,000元由潘Ｏ揚 屏東縣萬丹鄉、林Ｏ宏臺南市安南區、陳Ｏ宏 屏東縣屏東市。

第二批抽獎者為以行動支付APP完成繳稅，最大獎為頭獎商品券10,000元，林Ｏ明居住臺南市永康區、貳獎各商品券5,000元，何Ｏ欣住嘉義市東區、張Ｏ華住嘉義市西區、鄭Ｏ貞為屏東縣枋寮鄉人。

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