行政院今（2）日公布新版護照封面，放大英文「TAIWAN」字樣、國徽外圈加上英文全名「REPUBLIC OF CHINA」標示，引發正反兩極評價，並在網路上引起熱議。有些網友覺得新本護照很好看，但也有網友狂酸，「中華民國美學出了什麼問題」。

新版護照拿掉原本在中華民國字樣底下的英文全名「REPUBLIC OF CHINA」，改加在國徽外圈，並將「護照」兩字縮小、放大「TAIWAN」字樣，預計明年1月開始換發。

新版護照封面曝光後，一名網友在PTT上發文表示，護照上面代表我國英文名稱的「ROC」字體被改小看不太清楚，而「TAIWAN」的字體則加大，這樣子可以嗎？

有網友回應，「不過還是中華民國美學」、「棒棒，但這中華民國美學」、「中華民國美學出了什麼問題」；有些網友則表示，「越來越進步，期待下一版本」、「有變好看給推」、「新的英文字體比較好看」。

還有一些網友則認為，「中華民國大大大」、「中華民國好大字」、「各取所需中華民國派跟台派皆大歡喜」、「水喔，把中華民國藏在圈裡，傑出的一手」。

(中時新聞網)