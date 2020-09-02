喜劇天王羅賓．威廉斯2014年輕生過世，享年63歲。當時外界都不明白他為什麼想不開，驗屍後才證實罹患路易氏體失智症，一種讓人出現幻覺、情緒低落的疾病。

羅賓．威廉斯（Robin Williams）生前罹患路易氏體失智症雖不是首次揭露，但隨著紀錄片《Robin's Wish（暫譯：羅賓的願望）》9月1日在美國推出，再次喚起大眾注意。

紀錄片重現羅賓．威廉斯離世前的最後一段時光。在這段日子裡，同事、家人都察覺他的不對勁，只是當時沒人知道原因。他生前最後作品之一是《博物館驚魂夜3》，導演薛恩．李維（Shawn Levy）回憶，羅賓．威廉斯當時沮喪地說：「我不知道怎麼回事，我已經不是我自己了。」演了一輩子戲的喜劇泰斗，突然肢體僵硬、記不住台詞，自信心大崩盤，化妝師甚至透露，羅賓每天工作完都沒來由地在她懷裡痛哭。

戲殺青後沒幾個月，羅賓．威廉斯在自家輕生，當時各種謠言滿天飛，猜測他藥物濫用、有憂鬱症，或是有金錢困擾。一直到3個月後驗屍報告出爐，才知道他生前罹患路易氏體失智症。

相較於阿茲海默症，路易氏體失智症較不為人所熟知，卻是僅次於阿茲海默症，第二常見的原發性退化性失智症。路易氏體失智症主要因腦部特定神經元聚集大量無法被清除的路易氏體（Lewy bodies），導致神經細胞產生退化，病人會產生認知功能障礙、情緒不穩、容易焦慮和自我懷疑，甚至出現幻聽、幻覺。

除此之外還有動作慢、手抖、走路不穩、肢體僵硬等症狀，十分類似巴金森氏症，羅賓．威廉斯生前就一度被診斷是巴金森氏症。另外根據《CNN》報導，由於路易氏體這種蛋白質不像阿茲海默氏症的蛋白質一樣容易被檢測，也是可能誤診的原因。羅賓．威廉斯遺孀蘇珊．威廉斯（Susan Williams）就表示，羅賓從2013年開始陸續出現腹痛等各種不同毛病，做了數百次檢查都無法確定病因。

路易氏體失智症患者從思考、注意力、情緒、睡眠到動作都被病症折磨，漸漸失去原本的生活樣貌，視覺空間辨識能力也降低，因此無法工作、開車，以及處理日常瑣事，甚至容易受傷。蘇珊回憶，有次她在沖澡，卻聽見不對勁的聲音，衝出門才發現羅賓．威廉斯把自己的頭撞破了，血流不止，就是因為羅賓抓不準距離。

根據《CNN》報導，臨床上還沒有專門藥物能治療路易氏體失智症，雖然相關研究持續進行中，但截至目前，多數病人還是只能先服用阿茲海默症或巴金森氏症的藥物。加上可能得耗費好幾個月甚至好幾年才能真正確診，這期間所耗費的金錢、心力也相當可觀。

蘇珊表示，羅賓．威廉斯生前已經竭盡全力振作，但在生前最後一個月，終究撐不下去，「就像水壩潰堤一樣，」她說。雖然最後羅賓選擇輕生，但她認為是他腦中的化學物質作祟才導致這樣的結果，「是路易氏體失智症殺死他的。」她希望喚起大眾對路易氏體失智症的注意，不要再有悲劇發生。

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