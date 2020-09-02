1名廖姓男子去年10越受到女性友人邀請，與友人共同前往綠島潛水，抵達當天晚上大夥一起聚餐喝酒，其中一名女子因不勝酒力酒醉，廖男便與女方共睡一床，凌晨時竟然獸性大發，趁機將手伸入內衣褲內，搓揉對方乳房及下體，甚至進一步以手指性侵得逞，女方因不舒服多次抗拒，事後又前往廁所嘔吐，廖男竟又尾隨再度指侵，女方事後提告，經新北地院審理認定廖男依強制性交罪判處有期徒刑3年4月，可上訴。

根據判決書記載，廖男與女子原不相識，而廖是透過女性友人邀約，在108 年10月2 日一同前往臺東縣綠島鄉潛水旅遊，女方與廖男等人於當晚入睡前一同在房內喝酒，但是廖男於凌晨四點多，見睡在她一旁的被害人酒後熟睡意識模糊，乘機以手撫摸女方胸部、下體等身體部位，並以手指進行指侵。

但女方因驚覺遭受侵害驚醒，卻因為酒精效用而無力反抗，因此不斷以翻身 及滾動之方式表示拒絕，廖男仍不停止，持續撫摸女方之胸部、下體及，更連續用手指以手指侵入。

期間女方因酒後身體不適，前往房間內廁所嘔吐時，廖男仍不放過，尾隨女方至廁所，這時女方以手推開，但廖男獸性大發，又以手撫摸女方胸部、下體，第三度以手指侵入。接著女方返回房間床上，廖男還是持續以手撫摸她的胸部與下體，不斷以手指強行性侵。

女方事後因忍不住受辱，向同行友人哭訴，在友人鼓勵下，立刻向警方報案。法院審理認為，廖男為逞一己私慾，竟利用女方酒後沈睡之際先對女方

猥褻性交，即使女方清醒閃躲、抵抗，卻仍無視女方之意願，對女方強制性交行為，嚴重傷害人格尊嚴並造成心靈創傷，判刑3年4月，仍可上訴。

(中時新聞網)