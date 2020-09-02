折疊手機被視為顛覆智慧型手機產業的發明，但迄今為止銷售不如預期、未獲市場廣泛認可。三星電子1日發表新一代折疊手機Galaxy Z Fold 2，寄望新機型能大獲成功並扭轉局面。

研究機構Canalys數據顯示，從去年9月首款折疊手機上市至今年6月30日為止，全球折疊手機出貨量約174萬支。此數據遠低於分析師在疫情爆發前的預估，對於智慧型手機產業更是微不足道。截至6月為止的一年內，全球智慧型手機出貨量高達12.8億支。

手機製造商對於折疊手機寄予厚望，期待新發明能創下銷售佳績，不料遇上新冠疫情打擊，澆熄市場最初熱情。

受到防疫措施影響，消費者困在家中減少外出，他們對於購買一部便於攜帶的多功能設備意願大減，而許多商店因疫情而暫停營業，令這類酷炫手機失去近距離吸引消費者的機會。此外，疫情重創經濟，打消許多人購買高價手機的念頭。

(工商 )