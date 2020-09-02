華爾街日報報導，由於新冠疫情影響，美國經濟收縮，政府擴大經濟刺激方案和支出等因素影響，今年美國政府的債務將首次超過美國經濟總量。這是二次世界大戰以來首次出現的現象。

報導表示，根據現在的發展趨勢，美國今年的債務將在九月底正式超過美國的經濟規模。這將是美國二次世界大戰以來首見，也是美國經濟的一個重大里程碑。

美國國會辦公室預期將在今日向聯邦政府提及債務超過美國經濟的警訊。

(中時 )