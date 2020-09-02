2戰以來首次 美國今年債務超過經濟規模 23:052020/09/02 中時 孫昌國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國債務將首次超過美國經濟。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華爾街日報報導，由於新冠疫情影響，美國經濟收縮，政府擴大經濟刺激方案和支出等因素影響，今年美國政府的債務將首次超過美國經濟總量。這是二次世界大戰以來首次出現的現象。 報導表示，根據現在的發展趨勢，美國今年的債務將在九月底正式超過美國的經濟規模。這將是美國二次世界大戰以來首見，也是美國經濟的一個重大里程碑。 美國國會辦公室預期將在今日向聯邦政府提及債務超過美國經濟的警訊。 (中時 ) #債務 #美國 #以來 #超過美國 #經濟規模 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 iPhone 12要來了 傳蘋果要求供應商備貨7500萬支 16:262020/09/01 財經 總統：台美即將啟動新一輪 台美經濟商業對話 14:342020/09/01 政治 王美花與美亞太助卿對談 BTA後 盼共創供應鏈安全 04:102020/09/01 財經要聞 親身見證美國嚴重疫情處境 她驚喜宣布：我們回台灣了 09:432020/09/01 娛樂 區域經濟整合潮 被遺忘的台灣 04:102020/09/01 兩岸新聞 讀者雜誌 講故事的領導者 04:102020/09/01 產業財經 經濟內循環才是人間正道 04:102020/09/01 時論廣場 市場情緒轉好 高收益債後市點火 04:102020/09/01 投資理財 疫情衝擊 德國擬下修明年經濟成長預測 08:032020/09/01 財經 強化穩就業 陸協助企業紓困 04:102020/09/01 產業財經 國際熱門新聞 川普遭爆一連串中風 彭斯擬暫時接任總統 - 國際 人妻與閨蜜閒聊性愛嘿咻 竟慘遭老公無理由暴打3天 - 國際 熟女教師偷吃15歲鮮肉 私傳裸照傳翻校園 - 國際 Pornhub亞洲第一AV女優 曝身分網驚「顛覆火辣想像」 - 國際 親兄弟輪流睡嫂子 狂生11小孩「不知爸爸是誰」 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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