知名作家兼主持人吳淡如，近來鮮少在社群網站發文，原來她最近都在忙於寫有「四大奇書」之稱《金瓶梅》白話本。吳淡如今（2日）也在臉書分享她對於這本書的心得，「目前我已經寫到了一半，老實說，我還挺同情在傳統魚缸裡的一隻小金魚潘金蓮。」

這2、3年做了《三國演義》、《水滸傳》、《西遊記》、《紅樓夢》等白話本的吳淡如，坦言本來想跳過《金瓶梅》這本書，「因為金瓶梅的確是個大A片。而那些最情色的部分就是他的精華，省略不得，也沒有辦法打馬賽克，但是要直白的說出來，恐怕不是我所能。」

不過吳淡如最終還是抱著不能讓此書失傳的目標，嘗試將這個故事說完，至今也已經寫到一半了，「老實說，我還挺同情在傳統魚缸裡的一隻小金魚潘金蓮。」為什麼呢？吳淡如認為潘金蓮從小就被當商品，還是便宜又暢銷的商品，因為好賣所以一再被賣。

而謀殺親夫當然罪惡，但吳淡如認為，一個女人會放棄醜冬瓜，選擇花心小鮮肉，就現代的女人而言也沒什麼不對；至於潘金蓮被西門慶收為小妾，在後院鬥爭，就跟把一群動物關在小籠子裡一樣，食物空間都不足，大家拼了命咬來咬去，是自然界不得不的道理。

因此吳淡如也為潘金蓮下了註解，「她絕對不是好人，但是卻是有血有肉的一個女人，一直和自己的命運在拚搏的女人…」，同時她也強調自己沒要為潘金蓮翻案，尊重這個角色的愛恨分明與活靈活現。

(中時新聞網)