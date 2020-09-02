民進黨政府宣布將要開放帶有瘦肉精的美豬進口，造成台灣輿論一片混亂，而有人注意到民進黨這次準備開放的是「美豬全豬」，驚覺美豬的內臟比豬肉「毒10倍以上」，連美國人都不吃！民進黨政府這次卻要進口給台灣人吞！

臉書粉專「韓粉父母不崩潰」指出，這次民進黨政府打算開放美豬「全豬進口」，不僅僅是含有瘦肉精的豬肉可以開放進口，就連含有瘦肉精的豬肉內臟都開放進口，內臟是瘦肉精殘留最多的部位，連美國人自己都不吃，民進黨政府這次卻要台灣人吃下去！

這件事情讓網友都怒了，直呼民進黨過去自己反美豬，現在一句時空背景不同就可以全部跳票，自以為下次選舉只要喊喊反中就有票；進口美豬完全不顧民眾的健康、別人的孩子死不完，痛批民進黨立場變來變去、得寸進尺！

其他網友也表示「這些人已喪盡天良，空前了！」「希望817一定要吃飽吃滿喔」、「綠色是變化無常的顏色」、「我OK，你先吃」、「不要扯台灣後腿好不好」、「民主國家，獨裁決定」、「假博士都能騙了，還有什麼不敢騙」。

(中時新聞網)