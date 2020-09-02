時下許多年輕人都有英文姓名，但只能印在名片上，內政部今天預告修正「國民身分證及戶口名簿製發相片影像檔建置管理辦法」，其中新增，未來新式晶片身分證，民眾可申請於國民身分證加註外文姓名，也可選擇附加自然人憑證功能的國民身分證。

內政部緊鑼密鼓籌備新式身分證換發事宜，這次大修「國民身分證及戶口名簿製發相片影像檔建置管理辦法」，從原先的39條變成61條，內政部表示，這次修正重點包括證卡資料區分為卡面記載項目及晶片儲存項目，晶片不得儲存非國民身分證戶籍資料以外之其他資料。依據辦法「國民身分證章」內容，國民身分證卡面記載項目共有9項，包括姓名、統一編號及其條碼、出生日期、相片、結婚狀態、製證日期、應換領日期、證件號碼及其條碼、以及機器可判讀區。

配合明年晶片身分證全面換發及民間團體要求，辦法也規定，執行業務時，查驗卡面資料即可辨識個人身分或確認國民身分證真偽，不得強制讀取晶片資料；晶片內的公開區或加密區資料，不得作為網路之個人身分識別使用；另國民身分證無法讀取時不影響其效力；又於國民身分證晶片儲存的資料，於儲存、傳輸或運用時，應建立相關嚴密之安全保護機制。

修法也提及，戶籍登記未涉及卡面資料異動者，僅須更新晶片儲存資料，其更新僅得由戶政事務所為之；非由戶政事務所為變更或寫入晶片資料涉嫌偽變造國民身分證者，戶政事務所應依法告發。

另外，申請國民身分證時，得申請核發臨時證明書，作為臨時身分證明文件使用，並規範臨時證明書掛失作業及使用效力。

修正後條文也規定，國民身分證得委由中央主管機關指定製卡中心製證；國民身分證原則由本人領取，當事人領證後應自行設定加密區及自然人憑證區密碼，並應採取合理措施確保密碼的保密性。

此外，草案內容也指出，國民身分證晶片遇有重大資安問題時，中央主管機關應即啟動召回及更換機制；國民身分證有應作廢之情形者，戶政事務所應將證卡截角並於晶片上打洞。

(中時 )