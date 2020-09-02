印度與大陸邊境地區近日再次發生駐軍衝突，雙方相互指控越界，印度政府隨即再次祭出對大陸製手機與電腦應用程式禁令，禁用的大陸軟體與應用程式數量高達118款，其中包括知名手遊、企業微信、百度、新浪、支付寶等軟體與應用。

《環球時報》報導說，印度打壓陸企又有新動作，宣佈禁用118款中國大陸產製的App與軟體。今年6月29日印度政府宣佈禁用59款大陸App，一個月後再次宣佈禁用47款大陸App，加上此次禁用令，印度政府總共已禁用224款大陸App。

印度ANI新聞網消息稱，印度電子和資訊技術部（MEIT）於9月2日發佈公告，宣稱禁用118款「涉嫌參與危害印度主權與（領土）完整、印度國防、國家安全和公共秩序活動」的中國App，其中包括《絕地求生》手遊（PUBG MOBILE LITE）、企業微信（WeChat Work）、微信讀書（WeChat reading）、名片識別軟體「名片全能王」（CamCard）、百度（Baidu）、照片編輯軟體Cut Cut、視訊應用VooV、新浪新聞（sina news）、手機淘寶（mobile taobao）、優酷（youku）、支付寶（Alipay）等。

報導說，今年6月中印邊境發生衝突以來，印度打壓中國企業的動作一直不斷。印度聲稱出於主權、國防、國家安全和公共秩序考慮，禁止包括TikTok、微信、微博在內的59款大陸應用程式。不過，部份印度媒體也關注到此舉將造成的不利影響，例如會讓在這些平台上創作與工作的印度人失去收入來源或工作，以及TikTok平台上的名人帳號與政府機構公號也因此蒙上陰影。

(中時新聞網)