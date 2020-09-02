權威的世界大學排名組織《泰晤士高等教育特輯》（Times Higher Education，簡稱THE）2日晚間公布2021年排行榜。今年台灣大學排名第97，是首度進THE前百名，且比去年提升23名；台灣共有台北醫學大學、新竹清華大學等38所大學入榜。

全球前10強依舊由美國和英國頂尖大學包攬：英國牛津大學連續5年奪冠；美國史丹佛大學排名第二，比去年增加2名；哈佛大學躍升4個名次，排名第3。第4名和第5名依序是加州理工學院和麻省理工學院。

中國大陸共有91所大學入榜，且破紀錄地有6所大學進入百強，包括：北京清華大學（並列第20名）、北京大學（第23名）、復旦大學（並列第70名）、中國科學技術大學（並列87名）、浙江大學（並列第94名）和上海交通大學（第100名），比2020年世界大學排名在該段的大學數量增加一倍。

THE排名採用教學、研究、論文引用、產學收入和國際視野五大指標，其中研究與論文引用占六成分數，比重最重。台大表示，校內2019年發表於頂尖期刊的論文共九篇，各領域被引用次數排在前1％的篇數達663篇，比前一年增加52篇。期刊引用指標SCI、SSCI和A＆HCI被引用論文達87萬6213次，較前一年成長13％。

國內其他上榜的大學包括台北醫學大學（301—350）、清華大學（351—400）、中國醫藥大學（401—500）、陽明大學（401—500）、成功大學（501—600）、交通大學（501—600）。

其他亞洲大學，東京大學維持第36名；香港大學滑落4個名次，排名第39。香港理工大學排第56，比去年降九名；香港中文大學同樣並列第56名。

新加坡共兩校入榜，新加坡國立大學排第25和去年持平，南洋理工大學排第47。

(旺報 )