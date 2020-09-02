有傳聞說「深綠色蔬菜傷腎，會造成腎功能不良」是真的嗎？食藥署在「食藥闢謠專區」上指出，適量食用深綠色蔬菜並不會造成腎功能不良，但應注意深綠色蔬菜富含鉀離子，恐對腎功能不全患者帶來負擔。另外，一些深綠色蔬菜中含有草酸鹽成分，恐導致腎結石。

食藥署表示，食用深綠色並不會直接造成腎損傷，但深綠色蔬菜含有豐富的鉀離子，對於腎功能不全患者來說，由於體內的鉀無法有效排除體外，需要透過限制飲食中的鉀攝取，以降低腎臟的負擔，同時避免高血鉀造成的併發症。

對於慢性腎臟病患來說，平時應需注意蛋白質、磷和鉀量之攝取量，因此對含有高鈣、高鎂、高鉀之綠色蔬菜必須謹慎食用，勿過量。

另外，食藥署指出，草酸鹽天然存在於許多綠色蔬菜中，例如在深綠色多葉蔬菜中，菠菜、羽衣甘藍、甜菜、秋葵、菠菜的草酸鹽含量最高。若過量攝取過多草酸鹽，恐導致腎結石。

食藥署提醒，導致腎結石的主因，是平日飲水量不夠導致，因此，對於腎結石患者來說，更應注意水份攝取，避免結石問題產生。如有腎臟相關疾病時，應適時就醫並遵醫囑治療，勿聽信偏方而延誤就醫時機。

(中時新聞網)