日前總統蔡英文宣布開放美國牛、豬進口，強調是經過謹慎評估，且食安絕不妥協的狀況下開放，但仍引發不少反彈聲浪。對此，前外交官介文汲表示，川普強迫台灣接受美豬，根本就是在霸凌台灣，並對政府的外交表現感到失望和吃驚。

介文汲2日在政論節目《新聞深喉嚨》中表示，「現在我們要問一個問題，美國比較需要台灣？還是台灣比較需要美國？」他分析，川普很需要台灣，他需要台灣跟他一起去對抗中國大陸，在這樣的情況下，台灣難道一點談判籌碼都沒有？

介文汲指出， 面對川普強迫台灣接受國人很反彈的、含萊克多巴胺的美豬，這不是霸凌是什麼？介文汲直言，「在我們佔優勢的時候，居然還被美國的川普政府霸凌，那這個政府的外交表現，不只讓人失望，還讓人吃驚到極點。」

介文汲說，本來我們應該可以從美國那邊得到更多東西，但沒想到武器要都要自己花錢買，而對於大多數老百姓都反對的含萊克多巴胺美豬，我們的政府居然沒有任何抵抗能力，就這樣被川普政府霸凌，讓老百姓去吃含萊克多巴胺美豬，真的是讓人非常痛心。

(中時新聞網)