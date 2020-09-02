趁著瘦肉精美豬議題延燒時，健保署悄悄通過醫療器材極端值上限，堪稱偷襲的方式再度引發醫師們不滿，胸腔重症醫師蘇一峰更是在臉書高分貝痛批「賤保渣男」，引發聯想，對此蘇一峰也在臉書回應，表示自己罵的是健保署，不是陳時中。
健保署8月31日公告醫材極端值上限新制，並在隔天9月1日就上路，讓許多醫師措手不及，蘇一峰更在臉書痛批「賤保渣男毫無誠信，過程黑箱手法粗暴」，引發熱議，不少人認為蘇在罵2個月前做出「無限期停止」承諾的衛福部長陳時中，更引來不少綠營網軍留言攻擊。
對此蘇一峰澄清，表示「賤保渣男」指的是健保署，而非指個人，並貼出自己27日的貼文佐證，當時他痛罵健保署(健保會)抽審亂核刪，放大罰幾十倍、號稱有健保會的監督，所以一切賴帳都合法、自費醫材事件，醫院想從自費醫材上補貼，卻被官員說成A民眾錢等行為都與家暴渣男無異。
蘇一峰也PO文表示，從批評健保署開始，最近的發文下面都會出現許多新註冊，且沒有個人資料的挺綠人頭帳號攻擊，刪除封鎖到很煩，直呼自己是不是已經成為被認證的攻擊目標，尋文大家該怎麼做。不少網友紛紛加油打氣，基進黨籍醫師吳欣岱也留言揶揄：「罵我的比較少，看來我台灣價值比較高」。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。