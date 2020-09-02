趁著瘦肉精美豬議題延燒時，健保署悄悄通過醫療器材極端值上限，堪稱偷襲的方式再度引發醫師們不滿，胸腔重症醫師蘇一峰更是在臉書高分貝痛批「賤保渣男」，引發聯想，對此蘇一峰也在臉書回應，表示自己罵的是健保署，不是陳時中。

健保署8月31日公告醫材極端值上限新制，並在隔天9月1日就上路，讓許多醫師措手不及，蘇一峰更在臉書痛批「賤保渣男毫無誠信，過程黑箱手法粗暴」，引發熱議，不少人認為蘇在罵2個月前做出「無限期停止」承諾的衛福部長陳時中，更引來不少綠營網軍留言攻擊。

蘇一峰今天在臉書表示，「賤保渣男」罵的是健保署，而非針對個人。他也透露自己近日不斷遭綠營人頭帳號出征謾罵 (圖／蘇一峰臉書)

對此蘇一峰澄清，表示「賤保渣男」指的是健保署，而非指個人，並貼出自己27日的貼文佐證，當時他痛罵健保署(健保會)抽審亂核刪，放大罰幾十倍、號稱有健保會的監督，所以一切賴帳都合法、自費醫材事件，醫院想從自費醫材上補貼，卻被官員說成A民眾錢等行為都與家暴渣男無異。

蘇一峰也PO文表示，從批評健保署開始，最近的發文下面都會出現許多新註冊，且沒有個人資料的挺綠人頭帳號攻擊，刪除封鎖到很煩，直呼自己是不是已經成為被認證的攻擊目標，尋文大家該怎麼做。不少網友紛紛加油打氣，基進黨籍醫師吳欣岱也留言揶揄：「罵我的比較少，看來我台灣價值比較高」。

#面對慣性家暴渣男該怎麼辦？😭😭 ✊😭家暴渣男 VS ... 由蘇一峰發佈於 2020年8月26日 星期三

(中時新聞網)