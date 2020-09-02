圖二：法國TRECA Paris新櫃於內湖紐約傢俱設計中心開幕。（台灣慕思提供）

圖三：DeRUCCI慕思新櫃於內湖紐約傢俱設計中心開幕。（台灣慕思提供）

現代人對於睡眠品質十分重視，對於寢具的要求也越來越高，近日強調健康睡眠理念的DeRUCCI慕思，今年正式將法國頂級寢具品牌TRECA Paris進台，於紐約傢俱設計中心內湖館開設新櫃點，開幕慶指定時間內消費8折起。開幕適逢9月3日軍人節，只要三軍將士持相關證件，9月底前可享指定床墊65折，搭配國泰世華信用卡享有12期零利率。

在開幕酒會上，DeRUCCI慕思邀請藝人賈永婕出席分享自身購買床墊的經驗，工作忙碌的她睡眠時間有限，故更注重睡眠品質，DeRUCCI慕思提出TS健康睡眠系統，運用智能調節人體體型結構與壓力點分布，利用科學數據幫助消費者訂購專屬寢具，讓她與老公體驗過後又加碼訂一套DeRUCCI慕思送給公婆。

而以稀有珍貴動物纖維，天然生長植物纖維維面料，並以高級時裝訂製的概念製作的TRECA Paris，其新穎又優雅的的設計風格讓賈永婕與姐妹淘都非常喜愛，在歐美地區也獲得許多名人的的青睞，如俄羅斯總統普京、國際明星蘇菲瑪索、好萊烏明星蘇菲瑪索等。

(中時 )