台灣核議題儘管經過2018年的公投，但因為民進黨政府對於公投結果沒有做出正面回應，使得許多相關問題都懸而未果，而今日台北市議員、網紅呱吉邱威傑卻在臉書上提到蘭嶼核廢料，以輕率的口吻酸反核人士可以「認領一公斤回家」，而這發言引發網友不滿，臉書慘遭出征。

呱吉在臉書上表示，他目前人在蘭嶼，經過核廢料的存放區時，想起目前政府推廣離島觀光客可以在回本島時帶一公斤的垃圾走，促進蘭嶼的環境整潔，他更酸溜溜地表示：應該叫核終來這裡認領一公斤回家。

這個發言讓網友火了，紛紛留言表示「講這麼多，你連署核廢遷出蘭嶼公投沒？」、「議座您知道嗎？身為台中人，我實在好羨慕好羨慕蘭嶼人啊！我們什麼時後能因為中火而有免費電費？」、「議員請問，核廢料放你家，跟中火蓋你家隔壁選一個？」

而這個議題也引來核能流言終結者、以核養綠公投發起人黃士修回應，表示他向來大方主張支持核廢料放在他家，因為「有中學理化常識的人都知道，輻射是可以隔絕的」；他表示，目前蔡政府為了選票，棄住在蘭嶼的原住民而不顧，人民越對核廢料恐懼，蘭嶼就越不可能擺脫核廢問題，應該要多多推廣關於核能方面的知識，才能夠還給蘭嶼人一個乾淨的島嶼。

(中時新聞網)