俄羅斯北方的西伯利亞，長期以來是廣大的凍土層，近年來，時常發現有巨大的圓型天坑，科學家很早就懷疑，那是地底甲烷氣體爆發所致，新的觀察記錄則確定了這一點，觀察小組發現一個如饅頭的膨脹土堆，然後崩塌成為50公尺深的大圓坑。

據 《西伯利亞時報》報導，早在2014年，就持續回報在西伯利亞，有許多的圓型大坑洞，一開始大家尚不清楚原因，之有科學家提出假設，認為永凍土下的甲烷因為持續的暖化而在釋放，隨後科學家在天坑裡發現殘留的甲烷。

最近，科學家偶然發現在西伯利亞，有一種圓型土丘，大小與天坑很類似，於是持續觀察，然後在某一天，土丘變成巨大的天坑。因此這證明了，當地下甲烷開始解凍，並且往地表釋放時，它先會堆積在土地下，然後逐漸抬升泥土，膨脹成巨大的土丘，隨著甲烷愈來愈多，土丘也愈來愈高，但由於底部已是完全空洞化了，於是某一下，土丘崩潰，甲烷逸散，留下巨大的圓坑。

Giant new 50-metre deep 'crater' opens up in Arctic tundra. Blocks of soil and ice thrown hundreds of metres from epicentre of the funnel at the Yamal peninsula https://t.co/2fTA8GZRS4 #YamalFunnels2020 pic.twitter.com/t5CJRVwuRS — The Siberian Times (@siberian_times) August 29, 2020

分析從1970年到現代的歷史圖像，2017年的一項研究發現，西伯利亞天坑在最近幾年有所擴大，數量也在大量增加，這表明永久凍土的融化已是持續發生的事情，這將是可怕的災難，因為北極甲烷庫的大量釋放，會造成更惡化的溫室效應。

甲烷的溫室效應能力是二氧化碳的84倍，因此釋放大量的這種氣體，會引發惡性反饋循環，使當前的全球暖化危機更加嚴峻。

除此之外，科學家還擔心，如果融化的永久凍土裡，釋放出我們一無所知的古老疾病，將會發生什麼瘟疫危機。

不要以為這是某種生化驚悚小說的內容，實際上，這可能已經發生了。2016年，西伯利亞的市鎮曾發生炭疽病暴發，導致一名12歲男孩喪生，追其原因，很可能就是永凍土層的融化，將古老的病菌洩漏到該地區的水和土壤中。

第3項災難是土地鬆動。就在今年，永凍土的融化，導致北極歷史上最嚴重的油料洩漏與湖泊污染，科學家們擔心，在西伯利亞有的油料管道、天燃氣管道，以及市鎮的地基，都有可能持續發生危險。

(中時新聞網)