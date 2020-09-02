美國大選究竟鹿死誰手？名嘴邱明玉透露，大陸浙江義烏商城收到美國總統川普競選產品訂單數量，大勝民主黨總統候選人拜登，顯示市場看好川普成功連任，國內一位專家甚至認為，川普的支持者就像韓粉一樣，非常的狂熱。

邱明玉在政論節目《新聞面對面》中表示，專家認為反映到川普支持者的兩個特性︰第一.川普支持者比較像高雄前市長韓國瑜的支持者，就是非常非常地狂熱。所以基本上川普粉絲會把川普的競選紀念品如帽子、T恤，全部都穿在身上。只要川普做什麼，他都買；也就是說，只要以韓粉的概念去想就對了。而拜登的支持者就沒有那麼的狂熱。

邱明玉接著表示，第二.就是民主黨跟共和黨現在的打法，還是有點不一樣。民主黨拜登因為疫情的關係，所以活動統統都不辦，所以民主黨前陣子才在那邊一直提倡，我要通訊投票、我不要去實體投票。

至於川普，邱明玉認為，川普沒有在管疫情的，該辦的活動還是照辦，辦活動，就要拿看板、海報，還有旗幟。所以說川普、拜登兩邊的打法，是有點不一樣，也就說明，為什麼川普的旗幟做會比較多。不過大選最後鹿死誰手，現在還不知道。

(中時新聞網)