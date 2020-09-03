梁靜茹以《我好嗎？-太陽如常升起》專輯入圍第31屆金曲歌后，是她第6度角逐女歌手獎，期待拿獎的同時，她也準備好了迎向全新人生。她去年底與趙元同簽字離婚，結束9年婚姻，回顧這張專輯的製作過程，她正歷經婚變，一首首量身打造的情歌，讓她一看到歌詞就哭了，也真實唱出自己的心情寫照。

梁靜茹去年發行了睽違7年的專輯《我好嗎？-太陽如常升起》，在錄音室配唱期間，正遭遇椎心之痛，她今接受本報專訪，談到配唱過程「情緒直接走進去了，不用在家先聽或想像，也不用舖排，音樂一來就直接進入」，製作人鍾成虎稱讚她感情掌握恰到好處，經常唱1小時就收工，其他時間都在聊天，唯一不順利的是作詞人黃婷陪在錄音室修改歌詞。

此次入圍，梁靜茹坦言渴望拿獎，「希望好好的握握它（獎座），讓團隊輪流握一握」。她曾槓龜5次，是否覺得運氣不夠好？她謙虛說：「沒有，可能覺得自己哪裡還差一點，我會先檢查自己的不足，沒有完全交給運氣。」她至今牢記師父李宗盛教誨「嚴厲的檢查自己」，而她也提到師父不輕易讚美她，這次「他說這張專輯不錯」，讓她信心大增。

不過面臨魏如萱、楊乃文、鄧紫棋、王若琳、許哲珮等強敵，她得獎信心只有6分之一，她覺得對手都很棒，打算帶黃水晶出席典禮當作幸運物，不會帶兒子Anderson同行。Anderson剛升小學，今開學第3天，她早上6六點半起床，生活以照顧小孩為主，自己則利用半夜做喜歡的事，像是練吉他、跟不睡覺的寫詞人聊天，喝杯紅酒思考一下人生，「人生就是要happy，不要想不開，也可以買東西犒賞自己」，她今年生日買了精品手錶送給自己，好好的愛自己。

梁靜茹的情歌撫慰了許多受傷的靈魂，被喻為療癒系本格派天后，被問到自己情感受創如何安慰自己？她直言，最低潮的日子是去年發片前，「不停的因為歌曲（腦海）有很多畫面的時候，真的滿Ｓａｄ」，她靠聽音樂抒發，「像是萬芳、辛曉琪、陳淑樺，陶喆、五月天……，歌曲陪伴著我，也聽自己的歌，聽到滿難過就去睡覺。」

她不跟姊妹淘開趴、訴苦，選擇獨自療傷，「我在人群裡開心，回家會更孤單，我會自己找一個地方開車去看海、吃東西，或者看電影、看韓劇」已經走出來了嗎？她肯定地說：「終究得走出來。」如有新的追求者是否接受？她笑笑說：「歡迎！加我的LINE也可以，IG找我也行。」她與前夫共同撫養兒子，日前同框出席兒子幼稚園畢業典禮，見面會尷尬嗎？她笑回：「不會尷尬，因為他是孩子的爸爸，我們還是可以對話。」還是朋友？她也坦白地說「不是朋友」。

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梁靜茹以《我好嗎？-太陽如常升起》專輯入圍本屆金曲歌后。（粘耿豪攝）

梁靜茹今接受專訪，侃侃而談入圍金曲及恢復單身後的心情。（粘耿豪攝）

梁靜茹的歌聲撫慰了計多受傷的靈魂，對她而言，音樂是最好的療傷劑。（粘耿豪攝）

梁靜茹是療癒系本格派情歌天后。（粘耿豪攝）

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