美國五角大廈《020年中國軍力報告》，指出解放軍「全面攻台」能力的評估，港媒也關注到其中有微妙調整。官員認為，解放軍正在發展能力和作戰概念，可能超越台海，目標在印太地區的第二島鏈。

香港媒體《中評社》也留意到，美國五角大樓200頁的《2020年中國軍力報告》出現「台灣」共計160處，比2019年的報告增加了14處。但這兩年報告的涉台闡述來比一比，可以發現除了本年度的事實性發展列舉更新之外，兩岸軍力平衡、大陸對台策略、解放軍涉台戰略目標等評估，並沒有發生大的變化。但是對兩岸形勢的評估，也從去年的「冷淡」，變成今年的「緊張」，但對解放軍在台海戰略目標的評估，則沒有大的變化。

2019年報告指出，台灣是解放軍的主要「戰略方向」，但2020年報告不再提及此事。這表明中國解放軍正在發展能力和作戰概念，戰略目標可能超越台海，目標在印太地區的第二島鏈。

五角大廈官員認為，2020年解放軍不再局限於封鎖，而是著眼於提升全面兩棲攻台能力。但目前尚未發現中國大陸正在擴大登陸力量，這表明解放軍不太可能進行需要大量運送部隊的直接登陸行動。

(中時新聞網)