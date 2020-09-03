「上村牧場」主要提供日本A4黑毛和牛吃到飽服務。（摘自上村牧場日本官網）

「上村牧場」頗具國際宏觀視野的企圖心，將在今年年底前於台灣和越南開設商店。（摘自上村牧場IG）

「上村牧場」主要提供薩摩牛和南國黑牛肉為招牌的各種菜單套餐。（摘自上村牧場日本官網）

日本知名燒肉品牌「上村牧場」將於微風台北車站2樓開設台北店，於11月7日試營運、11月11日開幕，目前餐廳內部正裝修中。根據微風廣場公關表示，其店內特色除提供和牛、薩摩牛等肉品，最具趣味之處即所有肉品皆以高速列車送餐，提供日本A4和牛吃到飽的服務。

「上村牧場」主要提供日本A4黑毛和牛吃到飽服務，準備以「薩摩牛」和「南國黑牛肉」為招牌牛的各種菜單套餐，每人2980日元、3580日元、3980日元（約新台幣830元至1100元），其中3980日圓的套餐，饕客可享A4和牛吃到飽。除燒肉之外，亦提供吃到飽的沙拉吧，有時令蔬菜、泡菜、各式甜點，還有供應日式拉麵、壽司等多種餐點。

據日媒報導，「上村牧場」其牛肉肉品源頭，位於日本九州南部的一處農場，飼養上萬頭和牛。也因擁有穩定豐沛的和牛肉品，「上村牧場」頗具國際宏觀視野的企圖心，將在今年年底之前在台灣台北市和越南胡志明市開設商店，未來海外展店據點將擴點至中國、美國、韓國、馬來西亞和新加坡。

(中時 )