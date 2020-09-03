開發金控召開董事會，通過延聘全球規模最大、伊斯蘭銀行前CEO-Stefano Paolo Bertamini(中文名：龐德明)擔任開發金控總經理暨執行長，新人事的任命案待主管機關核定後生效，在此之前仍由凱基證券董事長許道義繼續代理總經理。

開發金控將借重龐德明豐富的國際金融經驗，帶領集團拓展國際業務，同時進行集團資源整合，並與新任數位長Mr. Ketan Samani推動集團數位創新。

龐德明加入中華開發金控以前，於Al Rajhi Bank、全球規模最大的伊斯蘭銀行擔任CEO，任職的4年期間銀行市值自2015年的240億美元，加倍至2019年之480億美元，創造領先同業和市場的股東價值。

2008至2014年間，他擔任渣打銀行個人金融的Group Executive Director ＆ CEO，5年內在亞洲、非洲和中東地區，創造營業利潤18％的成長。

龐德明在General Electric(GE)任職的22年間，曾帶領澳洲團隊，後續被任命為GE Capital亞洲區總經理及GE東北亞董事長暨CEO；且在 GE 的日子裡，他參與了 GE 所有的重要經理人訓練，其中很多都是時任GE 的執行長 Jack Welch 親自參與，他與 Jack Welch 以及其副手等。都有非常多的第一手接觸，顯示他在 GE 的重要地位。

開發金控表示，新任總經理龐德明到任後，將以其經驗及專長進行資源整合，將壽險、商銀、證券、創投／私募股權等各項業務推進國際。

此外，開發金控各子公司因應數位潮流已積極推出多項具創新精神的數位服務，將與新任數位長一同致力創造出具有特色的創新金融服務，帶入具有前瞻性的數位發展策略，為消費者帶來全新金融體驗。

開發金控指出，將融合耕耘超過60年的在地經驗與豐富的國際經驗積極推動集團業務國際化、資源整合及數位創新，以使開發金控成功拓展國際市場。

(中時 )