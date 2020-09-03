有些知識聽起來是真的，但卻不一定是真的！

※加工肉品含有的化合物容易致癌，應該少吃或不吃。

※想要維持腸道健康，非吃纖維不可。

※攝取脂肪，尤其是飽和脂肪，會導致膽固醇過高、過胖和心臟病。

※更年期婦女其實只要補充合成的雌激素，來控制熱潮紅的症狀。

※每當你流鼻涕、耳痛或咳嗽，除非服用完整療程的抗生素，否則不會好轉。

真相是…

※加工肉品所含的硝酸鹽和亞硝酸鹽其實比蔬菜來得少！

※吃最多纖維的人，反而比不吃纖維的人更容易便祕！

※脂肪跟你的膽固醇、肥胖、心臟病並沒有直接關係！

※女性想活得快樂，除了雌激素，睪固酮與黃體素決不能少！

※沒必要的堅持服藥或服抗生素，不僅愚蠢，還可能造成健康危害！

【精彩書摘】

為了達到預想的健康和身心狀態，我們必須尊敬某些事情，以下便是重點。

尊敬人類DNA

你現在的DNA是七萬多對先人經過無數年成功繁衍的結果。

DNA很清楚怎麼好好照顧自己，它喜歡也需要特定的食物，所以對於你吃的其他食物無所適從。你的DNA逐漸習慣跟腸道的細菌合作，並且從腸道的細菌獲益。你的DNA也需要特定的營養素，來修復體內的細胞和組織，否則無法保持健康，讓身體呈現最佳狀態。

想一想祖先吃的食物，那就是你的DNA想吃的食物，你的DNA也會知道怎麼利用。當你餵食DNA最習慣的食物，身心都會健健康康的。你的DNA及其開啟和關閉的功能，都會決定你是否健康。

尊重飲食

飲食是你最能夠掌控的環境暴露。如果有時間，也有心投入的話，當然可以有機栽培你的每一口食物，但我們大多忙著其他事情，當有機農夫通常不是選項，所以你要盡量慎選自己購買的食物。要記得，你會成為你吃下肚的食物，你飲用的食物會成為你。雖然你吃的每一口食物不一定新鮮有機，但只要盡量用天然食物餵飽肚子，健康和生活都會有改善。

尊重環境

你居住的環境應該要充滿可以安心接觸的物質，絕對沒有該避開的物質。

避開二手菸、不安全的水、不安全的食品添加物，就是保護環境最簡單的方式。你一定要避開雙酚A（BPA），這會出現在部分的食物和飲料包裝。當你加熱含有雙酚A的食品飲料容器，雙酚A就會滲入食物和飲料，傷害你的腺體和荷爾蒙。

環境中有太多你可能沒聽過，也沒想過會破壞環境的物質，但是當你花心思尊重環境，身心也會健健康康。

尊重運動

運動的減重效果不彰，但每天運動對身心有很多好處。研究顯示多運動對身體和心靈都有益，比方你去店裡購物，與其開車繞五分鐘找一個最近的停車位，還不如停在最遠的車位走過去，這些小祕訣都可以讓你多運動，卻不用花太多心力或花大錢。

我們祖先每天都要走數哩路，有時候還要快跑或舉重物，花一點心思做這些事情，也可以效法數千年來人類DNA習慣的生活方式，你會因此受惠的。

尊重檢驗結果

到了某個年紀，你最好要找一個聰明又知識淵博的醫生，每年定期做幾次有意義的身體檢查。人體有些器官和系統剛開始發生小問題時，並沒有明顯的症狀，但長期下來會惡化。唯有定期檢查，你和醫生才能夠提早偵測這些問題，趁永久傷害還沒造成之前修正問題。不過，政府建議做的預防性檢查，大多沒有什麼功效，因此你要找一位信得過的醫生，引導你穿越醫學檢驗的迷宮。

尊重篩檢需求

提早發現癌症等疾病，可以大幅提升醫生治癒你的機會；定期諮詢你信任的醫生，接受一些有意義的篩檢，發現癌症和其他疾病的早期跡象。

無庸置疑，一些篩檢已經到了濫用、誤用或兩者皆有的地步，但如果可以交給有能力的醫生，幫你聰明規劃篩檢，其實是可以改善健康和拉長壽命。

尊重端粒

端粒（telomere）是染色體尾端一小塊DNA區塊，似乎就是端粒在保護DNA，防止你過快老化。研究顯示，避開煙味、加工食品、有毒化學物質和負面壓力等東西，可以預防端粒提早縮短，進而延緩老化，讓你更健康更有活力。

尊重粒線體

這些位於細胞內的小型發電廠，可以供給細胞必要的能量，讓細胞發揮最大功用。你必須餵養粒線體適當的飲食，避免接觸有毒物質，否則粒線體會脆弱生病，開始減少數量。為了保護粒線體，呼吸和飲食都要盡量避開毒物，粒線體是你最好的朋友，如果你想保持活力到老，應該好好善待粒線體。如何把粒線體維持在最佳狀態，也是現在醫學界新興的研究分支，可望改善你的健康。

尊重壓力的程度和種類

我們每個人都會經歷正面和負面的壓力。正面的壓力對身心有益，可能是透過各種遊戲、謎題和運動來挑戰自己，或者學習新事物，去陌生的地方走一走。負面的壓力對健康有害，應該盡量避免，負面的壓力可能來自不良的人際關係、討厭的工作、久坐的生活方式或負面思考。雖然這些看起來都是小事，但你還是要注意，讓自己好好享受人生。

尊重腸道的細菌

你可能以為身體是一個整體，但身體才不只是這樣，身體是許多成員組成的管弦樂隊，包括人類和非人類在內。舉例來說，新研究顯示腸道無數的細菌，攸關你整體的健康品質。前面提到的粒線體，便是跟我們長期和平共處的細菌，所以乾脆邀請牠們搬進來同住。

如果你把所有心力和資源都投注在一件事，例如參加健身房或服用昂貴的營養品，這是很愚蠢的作法，那些事並不會長期改善你想要的健康，唯有開始尊重這裡所列出來的事項，你才會達到和維持想要和應得的健康。

尊重睡眠

我們活著有三分之一的時間都在睡覺，睡覺乍看之下是在浪費時間，但其實優質的睡眠跟每一個健康面向密切相關，包括生理和心理健康。把睡眠環境當成寶藏一樣保護，別讓其他事情輕易的入侵。

臥房盡量要昏暗一點，應該要涼爽而舒適，不妨考慮入夜之後，只在臥房點亮紅光，再不然就是戴上藍光眼鏡。你只能在臥房做你喜歡的事情，不要工作、吵架或討論複雜的主題。試試看白噪音或粉紅噪音，就不會被夜間的撞擊聲嚇醒。人腦只有在睡眠的時候才會啟動膠狀淋巴系統，可以淨空、修復和更新你的腦。所以，請尊重你的睡眠，保護你的睡眠環境吧。

(本文摘自《診療間裡的偽醫學：5分鐘破解醫學謊言，有效避開要命的隱形危機》/柿子文化出版)

【作者簡介】

肯恩．貝里醫生（Ken D. Berry, MD, FAAFP）

肯恩．貝里是合格的家醫科醫生，行醫超過十年。一九九六年取得科學學士，以優等成績修畢動物生物學和心理學，從中田納西州立大學（Middle Tennessee State University, MTSU）畢業。二○○○年他從田納西大學孟菲斯分校（University of Tennessee, Memphis）健康科學中心（Health Science Center）取得醫學博士，還獲頒美國家庭醫生學會（American Academy of Family Physicians）會士。

貝里醫生的行醫風格著重疾病預防，專長於美式飲食所導致的過胖和慢性病，他認為自己的使命就是減少第二型糖尿病、慢性發炎和失智症的流行。

在行醫的過程中，他從病人得知其他醫生（以及他自己）常說的謊言，因而一直想揭露關於抗生素、膳食膽固醇和運動等健康議題的真相。

《診療間裡的偽醫學：5分鐘破解醫學謊言，有效避開要命的隱形危機》/柿子文化出版

(中時新聞網)