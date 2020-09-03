以下5個星座自帶中央空調的屬性，讓眾對象們都覺得自己很特別，有機會成為他們的另一半，其實只是成為了他們的備胎之一！

▍1.天秤座

舉止優雅、風度翩翩的天秤座在感情上有個致命的弱點，就是優柔寡斷，即使是在戀愛時他也無法拒絕與其他異性進行超友誼的交流，最後產生曖昧的情愫。哪怕他口口聲聲地說只愛身邊的另一半不會劈腿不會出軌，但是事實上往往不如他所說，與他保持著良好曖昧關係的異性在某種程度上說已經成為了他的一個備胎。天秤中央空調的屬性相信大家早有耳聞，他們在陌生人面前尤為溫文風趣，一張人畜無害的臉確實能讓不少異性為之傾心。

▍2.巨蟹座

巨蟹座的專一是有條件的，那一定是巨蟹找到了自認為真正的終身伴侶時才會顧家專一。在巨蟹的感情沒有定下來時，巨蟹幾乎是離不開曖昧的。因為巨蟹在感情方面真的很沒有安全感，他們不是故意的玩弄誰的感情，他們和你曖昧那一定是真的對你有感覺的。讓人頭疼的是巨蟹不一定只對你有感覺，巨蟹需要在眾多人中找到最有可能相伴到老的那個人。巨蟹不敢隨意的孤注一擲，他們總是害怕這一段感情結束後就一無所有。

▍3. 水瓶座

水瓶座喜歡新奇事物，愛玩並且會玩，在這些方面水瓶都是名列前茅的。水瓶的感情大多數時候都是在玩樂中產生的，首先玩本來就是水瓶的優勢，當人做自己擅長的事時總是顯得格外的亮眼。亮眼的水瓶總是會吸引一大批愛慕者，水瓶原本就不是奔著戀愛去的，當然也不會有所顧慮，不會刻意的迴避。水瓶很有可能就在玩樂中找到了自己的另一半。

▍4. 射手座

射手座的人放蕩不羈，身邊總是需要人陪自己浪，害怕一個人的寂寞。外加射手座的人性格外向，不管同性還是異性都可以打成一片，很容易被異性關注，久而久之，射手座的人很容易和身邊的異性保持曖昧聯繫。需要嗨的時候喊出來，不要的時候放置在一邊，可以說射手也是非常喜歡發展備胎了。對待伴侶射手也會投入真感情比較大方，想要的東西他會盡力給你，但射手的靈魂永遠在躁動，只要長得好看的異性有所暗示，他們基本不懂拒絕。

▍5.雙子座

廣撒網不缺對象，雙子座擅於表達自己，他們的出眾口才和高超情商往往能讓他們廣受歡迎，雙子座為了與人發展親近的關係，很難把握友善和曖昧的界限，所以很多時候雙子座給人的感覺很花心。不過這也讓還沒有準備穩定下來的雙子座有了充實而豐富的生活，所以雙子是那種確定婚姻關係後才會專一於伴侶，在這之前，哪怕是正處於戀愛階段，雙子也會抵擋不住新鮮刺激的誘惑，他們喜歡從不同的人身上找尋新鮮感，備胎自然不少。

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(中時新聞網)