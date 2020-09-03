前幾天寶可孟的新節目《理了財知道》上線，跟大家力推的信用卡，居然沒有一張是哩程卡？難道說，CP值高的哩程卡已經要退出市場了嗎？到底寶可孟是怎麼擇卡的？

看完這一集的節目後，你可以知道本人力推的「2020年下半年三神卡」分別是：

●永豐大戶現金回饋御璽卡

●北富銀J卡

●聯邦賴點卡

上面這三張卡各有優劣，但它們共通特色就是：非哩程卡。

為什麼寶可孟不推薦哩程信用卡呢？

主要有三個原因：

一、要繳年費

大部份的哩程信用卡，都是需要繳交年費的。對於一般小資族來說，能省則省，大部份的人，對於還沒有開始使用信用卡福利就要繳一筆錢出去，是非常反感的。所以這也是我不推薦一般小資族使用「哩程卡」的原因。

二、附加權益用不到

哩程信用卡有一個很大的問題，就是當世界各地都無法暢通無阻的旅行時，卡片本身的附加權益直接歸零！就算有再多趟機場接送、機場貴賓室讓你免費進出，你不能出國(或是出國的成本極高的情況下)，怎麼算都是非常不划算的。

三、哩程換算現金回饋複雜

刷卡本身取得的哩程也不易換成現金(甚至有過期問題)，都是非常不方便的部份。此時遠不若一張北富銀J卡，累積LINE Points點數反而在國內可以隨刷隨抵，更加好用。

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●思考：2020下半年的持卡策略

●「一張卡就好」的策略，反而讓「哩程卡」有競爭力

消費寒冬來臨！雖然各家媒體都說「報復性消費」是目前的顯學，但我覺得這只是一時的，在疫情的陰影下，每一個人的收入與生計都大受影響，說真的預估大家會大花特花，真的是有問題的說法。現在大家應該會更加謹慎的去評估消費與支出，甚至不愛用卡的人，也會更加精打細算才是。

本文由 PressPlay專欄作家寶可孟授權轉載，原文刊於 PressPlay

(中時新聞網)