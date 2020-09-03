瑞穗溫泉在地圖上雖然標示萬榮鄉，但必須由瑞穗鄉進出，從省道台9線轉花62線，即可來到溫泉區。而較接近瑞穗市區的稱為「外溫泉」，泉質為碳酸鹽泉約莫48度，富含鐵、鋇等多種礦物質，當泉水中的鐵質遇到空氣氧化後，水面會呈現黃褐色還帶點淡淡的鐵銹味，因此有著「黃金之湯」的美名，也有人稱做是「生男之泉」。

群山環繞的瑞穗溫泉區，是著名的溫泉勝地。(圖/花蓮趣提供)

瑞穗溫泉獨特泉質被喻為「黃金湯」，也稱作「生男之泉」。圖為瑞雄溫泉山莊湯屋。(圖/花蓮趣提供)

位於瑞穗溫泉相距2公里的紅葉溫泉，則稱為「內溫泉」，泉溫約60-70度，泉質為弱鹼性的碳酸氫鹽泉，水質清澈無味，相傳常泡能消除疲勞，緩解壓力。當年花蓮八景中稱頌「紅葉尋蹊」是：「山楓紅似醉，斜照亂平蕪，策杖村前路，秋容展畫圖。」訴說的也是日本人在當時紅葉溫泉路徑兩旁所種植的樟樹，巨樹成蔭。但很可惜的，後來因為道路拓寬時就將幾千株樟樹全數砍除，以致於現在看不到幽靜美麗的景致。隨著後期的開發與知名度提升，這裡也成為花東縱谷三大溫泉區之一。

古色古香的建築內部。(圖/花蓮趣提供)

秋日來到瑞穗溫泉，要記得在眾多的溫泉旅館中找間合適的泡湯，不僅益處良多，身體也暖呼呼，還可以釋放一天身心的疲勞。接著在繼續南行，與家人、朋友們悠閒又愜意的享受旅程。同時也可以配合秋冬溫泉季節限定的溫泉專車，從花蓮市出發，順由花蓮縱谷景點，展開一日溫泉小旅行，讓身、心、靈都FUN鬆！

瑞穗溫泉水中因有鐵質會產生黃色結晶物，同時還帶點淡淡的鐵銹味。(圖/花蓮趣提供)

(本文摘自《花蓮趣34期》)

《花蓮趣34期》

(中時新聞網)