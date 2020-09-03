花蓮瑞穗這個地區想必大家都不陌生，瑞穗鮮奶更是聞名遐爾，瑞穗共有兩座牧場，一座是瑞穗牧場，另一座則是位在秀姑巒溪泛舟遊客中心旁的吉蒸牧場。瑞穗牧場供遊客免費參觀，在牧場裡可以看見乳牛、鴕鳥，也可以體驗用餵食乳牛的樂趣。來到鮮奶的產地，用鮮奶製作的美食也是吸引遊客到訪的原因之一，香濃的鮮奶饅頭、奶酪、牛軋糖，還有超受歡迎的鮮奶冰，每一口都吃的到香濃與純淨，無論是家人或是情侶都很適合造訪。

綠意環繞的入口，立馬讓人放鬆身心。(圖/花蓮趣提供)

吉蒸牧場就在秀姑巒溪旁，亦能免費參觀，園區裡設有販賣部、餐廳，其中最受歡迎的莫過於可愛動物園區，讓遊客能夠近距離觀看乳牛、迷你馬、山羊、鴕鳥、孔雀等動物；因位處秀姑巒溪旁，在園內的休息區就能夠看到溪畔風景，非常適合全家大小同遊。另外除了各式各樣的鮮奶食品，秋天時還可以來份吉蒸鮮奶火鍋，用香甜鮮奶熬出的湯頭，保障讓人一試難忘。兩座牧場都有好吃的美食，適合散步拍照的舒適環境，來瑞穗旅遊時，不妨兩處走走，將不同牧場的風景、鮮奶美食一次收入口袋。

瑞穗牧場的遼闊草原絕對是踏青的首選之地。(圖/花蓮趣提供)

(本文摘自《花蓮趣34期》)

《花蓮趣34期》

(中時新聞網)