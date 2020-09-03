富興社區森林公園也叫做鳳梨公園，這裡是全臺最大的土鳳梨產地，且每年七月到九月的盛產季節，鳳梨田中一顆顆待採收的鳳梨更是壯觀的風景。園區的規劃完善，還有一座小型迷宮，牆上掛牌寫了許多鳳梨的知識，為這趟認識鳳梨的旅途揭開序曲。來到這裡，遊客可提前預約遊園小火車，搭上園區火車一邊聽著解說員詳細的介紹，途中還會經過夢幻湖讓旅客下來散步、拍照，輕鬆愜意地遊覽遼闊的鳳梨田。

全長1,314公尺的幸福軌道入口處，還特意設置打卡裝置藝術。 (圖/花蓮趣提供)

在農特產展售店裡有各式鳳梨加工品，像是鳳梨酥、鳳梨果乾、鳳梨豆腐乳等等，不僅能立刻享用，也是旅程結束後做為伴手禮的好選擇；此外，就算秋天也挺適合來一碗鳳梨冰，將鳳梨刨成冰再淋上鳳梨汁，是來到這裡絕對不能錯過的好滋味。除好吃，富興社區森林公園也有好景，從興泉圳一旁望去，就能欣賞到閒適的田園風光，搭配上整齊、純樸的社區景觀，吸引不少人在此拍照打卡，漫步品味怡然的景色。

(本文摘自《花蓮趣34期》)

《花蓮趣34期》

(中時新聞網)