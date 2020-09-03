占地約2萬坪，坐落於瑞穗鄉溫泉區的「瑞穂天合國際觀光酒店」，整體設計以南歐城堡風格為主，一開幕後就以城堡尖塔造型、歐風莊園建築、和館內豐富的戲水、泡湯設施，成為網美聖地，同時也是國人親子旅遊的首選，可說是好玩又好拍。
沿著溫泉路再往內走，可見一處被群山環繞的「松邑莊園」，來到這裡彷彿整座山谷都是自己私有的嬉戲天地。莊園內，不僅可180度欣賞壯闊無敵山景，還能在露天或半露天的風呂及個人湯屋，享受臺灣極稀有含氯碳酸氫鹽泉「溫泉花」，喜愛游泳的旅客，更不能錯過這裡才有的青山環繞無邊際游泳池。
另外，特別推薦位於玉里鎮安通溫泉區「山灣水月景觀溫泉會館」，外觀以木頭和水泥色的牆做搭配，吸引不少文青女孩朝聖。夜晚時，這裡可以遠眺整個玉里鎮，寧靜放鬆的氛圍，讓人短暫逃離城市的塵囂，享受花蓮獨有的「慢」生活。
(本文摘自《花蓮趣34期》)
(中時新聞網)
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