安通溫泉附近其實還有一條開闢於清代的「安通越嶺古道」，從臺東縣長濱鄉竹湖村西門溪起，經烏帽子山南側鞍部越過海岸山脈，沿安通溪通往玉里鎮樂合里，全程約13公里，沿途景觀十分原始自然，更有其深厚的歷史意涵，健行者不僅可以緬懷過去的景致，還能找尋前人的歷史軌跡。

清朝時期因「開山撫番」政策，提督吳光亮因此開闢越嶺道，經歷清朝時期至日據時期，這條古道也成為阿美族與平埔族結婚的姻親道路，也是傳教士進入後山宣揚基督教教義的傳教之路。1970年代後，古道逐漸失去貫通海岸山脈功能而荒廢，因此步道蘊藏了豐富自然資源及具有相當價值的人文歷史意義。

在樹林中感受芬多精的洗禮。(圖/花蓮趣提供)

步道分為西段與東段，多數健行者會從西段入口出發，沿途是蒼鬱成蔭的原始山林，循著設置的木棧板道路可以一窺古道的秀麗風光，而步道設有兩處觀景臺，登上觀景臺，東側可俯瞰蔚藍寧靜的太平洋，西側可眺望一整片的花東縱谷，可說是遠眺花蓮山海的最佳秘境。

(本文摘自《花蓮趣34期》)

(本文摘自《花蓮趣34期》)

(中時新聞網)