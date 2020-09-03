【回憶殺】藝名林以真的林玉真，身材高挑、五官立體精緻，1986年拍攝《今夜微雨》出道，1991年因飾演《家有仙妻》何莉莉一角登上事業巔峰，但她30歲和富商邱立堅結婚後，便道別五光十色的演藝圈，20幾年後開微博帳號，外界才得以知道女神的現況。

華視《家有仙妻》是1991年播出的八點檔，由林以真、澎恰恰、孫興、戈偉如等主演，是當年超紅的經典喜劇，許多觀眾都會定時守在電視機前觀賞，隔了29年，該部電視劇又被陸版準備翻拍，掀起網友熱議。

林以真憑《家有仙妻》人氣爆棚。（圖／中時資料照）

林以真1986年從華視演員訓練班畢業後，從知名作家廖輝英小說《今夜微雨》改編的同名電影出道，她的演技精湛突出，常常在劇中一人分飾二角，而有「雙面女郎」的美稱，且由於外型成熟艷麗，也常常演出比實際年齡大的角色。更難得的是，林以真並沒有被演藝圈迷惑，她菸酒不沾，鮮少傳出緋聞，比照現在，就跟林依晨一樣是「零負評女神」。

1994年古裝劇《人面桃花》是她在演藝圈最後的一部作品，拍完隔了兩年，她隨即嫁給和成欣業董事長邱立堅，夫妻倆遠赴美國定居，絲毫不眷戀演藝圈生活。多年後，她開通微博帳號，現年54歲外型依舊美艷動人，保持得相當好，令人大讚女神魅力不減。

左為林以真的現況，外型跟當年差異不大。（圖／微博@林以真；中時資料照）

(中時新聞網)