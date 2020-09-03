近年隨著5G與AI相關的智慧應用擴大，許多5G應用的相機模組及攝影機模組廠，如雨後春筍般地出現，因此影像感測晶片性能檢測，出現了空前的需求市場，光焱科技去年成功開發出5G影像晶片檢測儀，已漸開始收割成果，規畫增租南科廠房以擴建產能，預估將可增加30~50人就業機會。​

行政院近來推動「六大核心戰略產業」，其中5G及半導體產業為發展的重要主軸，隨著兩大產業技術的迅速躍進，促使如自駕車及智慧監控等產業的興起，科技部耕耘多年的「半導體射月計畫」，其中推動感知運算與人工智慧晶片、物聯網系統與安全技術研發，亦扣合這些產業發展，而這些產業所應用的重要關鍵技術之一為「圖像辨識」。

「圖像辨識」需仰賴CMOS（Complementary Metal-Oxide-Semiconductor）影像感測晶片來完成辨識，位於南科園區光焱科技生產的「5G影像晶片檢測儀」，就是檢測CMOS影像感測晶片性能的重要供應商，可說是該晶片出廠前的重要守門員。

光焱科技2009年成立於南科高雄園區，總投資金額為新台幣1.5億元，主要產品為太陽能電池光譜響應量子效率量測設備、太陽光模擬系統及5G影像晶片檢測儀，其中太陽能電池光譜響應量子效率量測設備於台灣市占第1，主要為外銷市場，美國大廠Amazon及First Solar亦為公司客戶之一。

光焱去年創新研發5G影像晶片檢測儀，提供影像感測晶片之性能檢測需求，目前產品已銷售至美國，並取得印度太空中心訂單，成功打入航太市場建立台灣品牌，為公司寫下新里程碑。

5G應用的相機模組簡稱CCM（CMOS Camera Module），其核心關鍵零組件為CMOS影像感測晶片，過去晶片的性能檢測技術均由晶片製造商如SONY、SAMSUNG自行檢測，市場上沒有成熟的測試解決方案。

據IC Insights統計，CMOS高速影像感測器的銷售額逐年創下新高，預估於2023年將達到215億美元，其中自駕車系統增長最快，而手機領域銷售占最大量，其次為醫療、安全監控、機器人及物聯網等市場。

光焱看好此5G影像晶片檢測商機，乘勢跨足5G產業，憑藉著公司的核心光譜技術、自動化與整合的三大能力，發展出光譜掃描成像技術，於去年成功開發出5G影像晶片檢測儀。

光焱服務的客戶為新興崛起的上游晶片設計製造廠商及下游CCM相機模組商，檢測產品包含智慧型手機多鏡頭相機模組、3D攝影機、高動態範圍夜視攝影機、結構光相機模組，應用於車聯網、智能家居、智慧監控、車載攝影機、人臉識別、虛擬與擴增實境等產業，亦用於太空領域衛星相機模組檢測，市場使用相當廣。

南科園區通訊產業廠商群聚，從上游的晶片及零組件廠商，中游的網通設備商，到下游產品功能檢測商，產業鏈相當完整。光焱公司搭上5G浪潮，提前布署後續5G影像晶片及太空衛星相機檢測訂單，預估未來3年可增加1.75億元營業額。​

(中時 )