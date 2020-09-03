美國一名大媽從超市買了整袋火雞屁股回家和豆類一起燉煮，沒想到煮到一半，赫然發現鍋子內一塊棒狀的火雞屁股長得不太一樣，比較像是陰莖，嚇得她趕緊報警。

美國一名大媽從超市買了整袋火雞屁股回家和豆類一起燉煮，煮到一半赫然發現其中一塊棒狀的火雞屁股長得很像陰莖，嚇得她趕緊報警。

綜合美國《亞克朗燈塔報》（Akron Beacon Journal）、《紐約郵報》（New York Post）報導，俄亥俄州亞克朗（Akron）市居民辛菲爾德（Lamia Singfield）日前從超市買了一袋火雞屁股回家和豆類一起燉煮。燉煮到一半，赫然發現其中一塊長長、棒狀的肉塊長得和其他火雞屁股不太一樣，她從深色的肉汁中撈起肉塊，定睛一看才發現很像男性的陰莖。

辛菲爾德平常就有在臉書上開直播、和朋友分享生活的習慣，當下她也馬上開直播秀給朋友看，並且秀出發票上買的是火雞屁股，可是包裝上的標籤卻寫著豬尾。

她一邊開直播、一邊繼續烹煮，一開始只是覺得好玩，不過她愈想愈覺得奇怪，擔心這個弟弟形狀的肉塊可能真的是某位男性的寶貝，因此她馬上打電話報警。

當地警方隨後來到她家查看、製作筆錄，辛菲爾德當晚又開直播，告訴親友警察來看過，認為可能是真的弟弟，因此又找來法醫準備將肉塊帶回去檢驗，她開直播的當下警察就在她家外等待法醫過來，她不斷在鏡頭前驚叫「我的豆豆裡有陰莖」。根據警方筆錄，辛菲爾德擔心這塊肉可能真的是「人類遺體」，她隨後也表示，「希望不是人類，不然可能就代表有人掉了他們需要的東西，或是可能有人死掉了」，她強調，「我只是想要答案。」

不過幸好，2天後檢驗報告出爐，法醫認定這塊神秘肉塊是豬肉、不是人肉，而且裡面有一塊骨頭，代表它比較可能是豬尾。

針對這起事件，賣場強調公司有相當嚴格的品管要求，不過辛菲爾德表示，不管這塊肉最後是哪個部位，賣場確實標籤錯誤，因為它不是火雞屁股。

(中時新聞網)