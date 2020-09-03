根據美國八卦媒體《TMZ》爆料，選擇退出今年NBA復賽陪伴12歲兒子的拓荒者前鋒阿里查，卻被兒子母親拉娜指控，多次對他們的兒子進行身體虐待，迫使她緊急申請針對阿里查的保護令，不過阿里查隨即反駁這些指控都是錯誤的。

拉娜最近向洛杉磯家庭法院提交了新的文件，指控阿里查從去年開始，就對兒子進行家庭暴力，甚至發生兩次嚴重體罰，所以她向洛杉磯警局報告所謂的虐待行為，更希望針對阿里查提出限制令，因為她的兒子相當「畏懼」阿里查的照顧。

只是兩人最近早就為了兒子撫養權大打官司，面對拉娜的指控，阿里查強烈否認，更發誓會還給自己一個清白，「這裡發生的事情，其實是拉娜對未成年孩童的虐待，她對兒子相當無情、殘忍、疏離與自私，更試圖干涉父子之間感情。」

不過因為爭奪兒子撫養權，選擇放棄參加今年NBA復賽的阿里查，或許算是情有可原，可是假如他有參加復賽的話，有了他這名防守悍將，也許能在季後賽首輪全力降低湖人「小皇帝」詹姆斯的破壞力，拓荒者也有可能上演老八傳奇。

(中時 )