華為旗下海思半導體躋身上半年全球半導體供應商排行第10，但受到華為禁令衝擊，此榮景不會持續太久，下半年可能跌出前10榜外。

日經新聞報導，據研調機構IC Insights數據顯示，全球半導體產業今年上半年營收整體成長5%，其中前三名分別為英特爾銷售額389.5億美元、三星銷售額297.5億美元（年增12%）、台積電銷售額207.2美元（年增40%）。

海思上半年的半導體營收較去年同期成長49%，躍居全球半導體業第10，為首家名列前10大的大陸半導體企業。

半導體及電子產業諮詢機構Grossberg的Satoru Oyama分析，新冠疫情帶動宅經濟需求，以及美陸貿易紛爭，拉高亞洲半導體企業營收成長。在疫情期間，全球網路使用量增加，讓半導體代工廠台積電和記憶體廠三星跟著受惠，至於海思情況不同，主要為因應美國制裁和華為加碼晶片庫存，而大量生產。

IC Insights報告指出，海思研發設計9成以上的晶片都供應給華為，且都委託台積電代工生產。然而台積電為遵循美國禁令規定，從今年5月開始已不再接受華為海思的新訂單，少了台積電代工，今（2020）年下半年海思可能會跌出半導體供應商排名前10之外。

(中時新聞網)