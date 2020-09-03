大陸解放軍8、9月在台海、南海舉行10多場軍演，美軍則不定時派出海軍驅逐艦、偵察機行經台海，也讓緊張局勢持續升溫。對於大陸藉軍演，警告民進黨政府和美國意味濃厚，一份調查兩岸情勢的網路投票也隨之出爐。

YAOO近日舉行網路投票，調查大陸解放軍軍演，網友感受。(圖/翻攝自 YAHOO)

蔡英文總統8月27日應澳洲智庫「澳洲戰略政策研究所」邀請，發表視訊演說時回應對大陸軍事演習的看法，表示「區域軍事活動日益增加，我們擔心會擦槍走火」，並呼籲各方必需審慎約束，才能避免兩岸爆發衝突。

網路媒體《YAHOO》近日就以「共軍密集軍演，你有沒有受到威脅的感覺？」為題，進行網路投票，投票時間為8月24日至8月29日截止，結果共有4萬4千多人投票，回答「非常嚴重的佔22.1%」、「還算嚴重的佔27.2%」，「不太嚴重的佔22.3%」、「非常不嚴重的佔12.7%」，「不知道、沒意見的佔15.7%」。

此外，投票也針對「會不會擔心兩岸擦槍走火？」進行調查，表示「非常擔心，佔16.2%」、「還算擔心，佔24.1%」、「不太擔心，佔24.7%」、「非常不擔心，佔21.1%」、「不知道、沒意見，佔13.9%」。

會擔心兩岸擦槍走火嗎？YAOO舉行網路投票調查。(圖/翻攝自 YAHOO)

而該調查也一併公布，該投票的各年齡層分布比例，未滿20歲佔3.2%、20~25歲佔6.8%、26~30歲佔10.4%、31~35歲佔16.7%、36~40歲佔19.1%、41~45歲佔16.1%、46~50歲佔10.2%、51~55歲佔8.0%，超過55歲佔9.5%。

(中時新聞網)