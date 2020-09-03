前高雄市長韓國瑜遭到罷免後，陸陸續續出現民眾發現高雄市政出現許多亂象，像是道路破洞、路燈不亮、水溝蓋沒蓋等問題，讓人不禁想問，罷免韓國瑜真的是對的嗎？而今天又有網友指出，高雄馬路重鋪，竟然鋪得凹凹凸凸，跟裝置藝術沒兩樣，崩潰表示「為何逼我得在市內玩越野賽車？」

臉書粉專「care高雄」發文指出，有網友向他們投訴表示岡山的一條馬路補丁補得真的可以說是「亂七八糟」，到底是要鋪平？還是要凸起？讓人完全搞不懂，簡直像是裝置藝術一般，直呼他們的藝術美感不夠，沒有辦法理解市府這樣的工程到底是想表達甚麼！

這篇文章引來其他網友討論，紛紛表示「阿舅的工法，你們不懂啦」、「不鋪成這樣怎麼再鋪一次？這樣一直來來去去中間賺了多少？嘿嘿嘿」、「到底是招誰惹誰我必須在市區內玩越野賽車？」、「還我韓國瑜」、「韓市長的行政團隊才不會搞成這樣」。

(中時新聞網)