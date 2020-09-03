爆偷吃女網紅，細So已獲老婆原諒。(取自細So IG)

練美施坦言沒與中醫老公離婚。(取自東網)

香港前DJ蘇耀宗（細So）與妻子陳穎楠（阿Wing）結婚9年育有2子，夫婦感情恩愛，是香港演藝圈知名的銀色夫妻之一。只是近來細So就被踢爆偷吃一位長髮身材好還有白滑皮膚的正妹網紅阿B長達2年多，網友在撻伐細So不忠之餘，也忍不住好奇小三真實身分。

細So被爆偷吃正妹網紅2年多，有傳這位擁有一頭長髮與白滑皮膚的女網紅愛到卡慘死，在細So甜言蜜語地攻勢下，不僅心甘情願當小三，甚至還在某次發生性行為後，發現自己下體出血，這才知道疑似被細So傳染菜花。

稍早港媒更曝光小三真實身分，原來就是現年35歲、經營童裝生意的人妻網紅練美施（Macy）。據東網報導，練美施雖然已婚育有2子，但她爆乳身材火辣，一點都不像是生過小孩的2寶媽。更有傳練美施對這段感情相當認真，也相信細So不是玩玩而已，所以才持續這段不倫關係。

對於被踢爆與細So雙重出軌，練美施敢做敢當，坦言自己尚未與中醫老公離婚，但對於細節也不想再提，說：「如果一再提，只會傷害更深，我想保護兩邊家人，畢竟新聞不是我先開始。」

(中時新聞網)